Mercato : Sacha Boey prêté par Rennes pour renforcer la défense du DFCO

Les échanges vont bon train entre le DFCO et le Stade Rennais. Les Bretons ont recruté le gardien Alfred Gomis et le défenseur Nayef Aguerd à l'été 2020. Juste avant la fermeture du mercato le 5 octobre 2020, c'est au tour d'un joueur rennais de faire le voyage inverse vers la Bourgogne. Le latéral Sacha Boey, 20 ans (né en 2000), arrive au DFCO, pour concurrencer Fouad Chafik sur le côté droit. Le club l'a officialisé sur son site internet. Il est prêté pour un an sans option d'achat et portera le numéro 2.

Deux matchs en Ligue 1 cette saison

Depuis le début de l'exercice 2020/2021, Sacha Boey a disputé deux rencontres avec le Stade Rennais. Contre le LOSC lors de la première journée, match dans lequel il a écopé d'un carton rouge, et qui l'a éloigné des terrains pendant les trois journées suivantes. Il a rejoué le week-end dernier, face à Reims. Ce jeune joueur compte une sélection avec l'équipe de France U20.

"Un challenge intéressant"

"C’est un challenge intéressant que me propose le DFCO. Mes objectifs seront de jouer le plus possible et d’aider l’équipe à réaliser une belle saison. Je pense être un latéral assez technique, qui aime attaquer, tout en étant capable d’avoir une bonne agressivité défensive", indique le joueur sur le site du club.

L'avis d'Evan Lebastard, journaliste pour France Bleu Armorique

Evan Lebastard, journaliste pour France Bleu Armorique, la radio à Rennes qui suit le Stade Rennais, parle d'un joueur "prometteur" : "Il est jeune et a besoin de temps de jeu pour vraiment bien progresser. Julien Stéphan (entraîneur du Stade Rennais, ndlr) le préférait à Brandon Soppy au début de la saison, avant qu'il ne prenne ce carton rouge un peu bête". Boey aurait en plus la qualité d'être polyvalent, puisque selon ce confrère, "il a l'avantage de pouvoir dépanner à gauche" de la défense.