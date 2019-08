Mercato : le défenseur Stanley Nsoki signe à l'OGC Nice

Encore un joli coup pour l'OGC Nice ! Le Gym annonce la signature du jeune et prometteur Stanley Nsoki (20 ans). Le défenseur polyvalent est transféré du PSG pour un montant estimé à 12 millions d'euros.

Nice, France

Lyon et la Juventus étaient intéressés. C'est finalement l'OGC Nice que choisi Stanley Nsoki pour lancer sa carrière. Lancé en Ligue 1 la saison passée par Thomas Tuchel au PSG, il n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur allemand. Pouvant évoluer dans l'axe ou à gauche de la défense, le jeune homme (20 ans) vient renforcer un secteur défensif affaibli en ce moment par les blessures de Dante (cheville), Hérelle (genou) et Sarr (dos).

Un renfort précieux en défense

Surtout utilisé comme latéral à Paris, c'est probablement à ce poste qu'il pourrait s'imposer à Nice alors que Dante et Hérelle semblent indéboulonnables dans l'axe et que Malang Sarr n'est pas très emballé par la perspective d'enchaîner une saison complète sur un côté.

Après Thuram, Dolberg, Claude-Maurice, Ounas et Boudaoui, Stanley Nsoki est la 6e recrue de l'OGC Nice cet été. Le transfert est estimé à 12 millions d'euros.