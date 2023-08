Mercato - Le DFCO engage l'attaquant Joseph Mendes

Le DFCO recrute un attaquant d'expérience, à moins d'une semaine de la fin du mercato. L'international bissau-guinéen Joseph Mendes s'est engagé avec Dijon. Le club dijonnais l'a officialisé lundi 28 août 2023 : un contrat d'une saison (et une supplémentaire en option). Laissé libre par Rodez, où il vient de passer une saison, avec son 1m86, il répond au profil d'attaquant "costaud" récemment évoqué par l'entraîneur Benoit Tavenot. Joseph Mendes portera le numéro 19.

Deux buts en championnat la saison dernière, plus de 200 matchs en Ligue 2

Joseph Mendes écume les terrains depuis plus de 10 ans. Formé à Grenoble, le natif d'Evreux a joué à Epinal et au Mans, avant de partir une première fois à l'étranger, en Bulgarie au Lokomotiv Plovdiv. Il revient ensuite en France, au Havre, avant de partir en Angleterre, à Reading. Puis, après deux saisons à Ajaccio, et deux saisons à Niort (avec qui il avait marqué contre le DFCO), il venait de passer l'exercice 2022/2023 sous les couleurs de Rodez, en Ligue2. Bilan : 27 matchs joués toutes compétitions confondues, quatre buts inscrits (deux en Ligue 2, deux en Coupe de France).

"Je suis apte, en forme"

"J’espère apporter toute ma fougue, mon envie et mon énergie, mon expérience pour les plus jeunes et bien sûr des buts !", indique le joueur sur le site du DFCO. J’ai fait une préparation entière avec Rodez, où j’ai mis 4 buts en amical. Je suis entré en jeu sur deux matchs de Ligue 2. Aujourd’hui, je suis très heureux d’être au DFCO. Je suis apte, en forme. Je suis très impatient de découvrir l’équipe et le stade Gaston-Gérard".