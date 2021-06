Mercato : le DFCO engage le milieu Mattéo Ahlinvi (Nîmes)

Ce n'est pas une surprise pour les supporters qui ont visité en avant-première le nouveau centre d'entraînement du DFCO : une nouvelle recrue arrive ! Le club l'a officialisé lundi 14 mai 2021 : le milieu de terrain Mattéo Ahlinvi, 21 ans (né en 1999, il en aura 22 en juillet), s'engage avec Dijon. Il arrive libre de tout contrat, puisque son contrat avec son club de Nîmes - qui descend en L2, comme le DFCO - prend fin. Le milieu a signé un contrat de trois ans.

Buteur face au DFCO

Mattéo Ahlinvi a joué la saison dernière en Ligue 1 20 matchs - dont 10 comme titulaire. Le milieu central, international béninois, a marqué deux buts, dont un contre le DFCO en décembre 2020 (victoire 3-1 des "Rouges").

"Le projet, les infrastructures du club et les discours des différents membres du club m’ont donné envie de venir relever le challenge. J’ai ressenti beaucoup d’intérêt de la part du club et le DFCO possède un super centre d’entraînement. J’ai vraiment hâte de pouvoir m’y entraîner et d’y découvrir mes nouveaux coéquipiers" - Mattéo Ahlinvi, sur le site du club