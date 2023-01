Mercato - DFCO : changement de club pour Bersant Celina, prêté à Stoke City (D2 anglaise)

Bersant Celina n'a plus joué avec Dijon depuis mai 2021

Le DFCO se montre plutôt actif en cette fin de mercato d'hiver - mais pas dans le sens des arrivées, diront les supporters qui attendent des recrues. Après avoir annoncé le départ définitif de Yassine Benzia vers l'Azerbaïdjan, le club officialise un autre mouvement, jeudi 26 janvier. Le meneur de jeu Bersant Celina, prêté depuis l'été 2022 en Turquie, à Kasımpaşa, change de club. Il rejoint la deuxième division anglaise, et le club de Stoke City, pour un nouveau prêt (de six mois, avec option d'achat). Celina est sous contrat avec Dijon jusqu'en 2024. Le kosovar n'a plus endossé le maillot dijonnais depuis mai 2021, puisque la saison dernière, il avait déjà été prêté en Angleterre, à Ipswich Town.