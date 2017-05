Mercato, le DFCO recherche quatre joueurs pour la saison prochaine

Les héros dijonnais du maintien sont en vacances, méritées. Mais la saison 2017/2018 se prépare dès maintenant. Il faut construire une équipe qui sera capable de nouveau de rester dans l'élite. Certains joueurs vont partir, d'autre arriver et avec le budget du DFCO, il ne faut pas se tromper.

Au centre d'entrainement du DFCO, "aux Poussots", plusieurs cadres et portraits de joueurs ont "disparu". Le portrait de Yohann Rivière, ou celui de Jordan Lotiès ne sont plus accrochés aux murs, les deux joueurs ont annoncé leur départ du DFCO, peut être ont-ils voulu garder un souvenir de ces temps passés avec les rouges. D'autres portraits pourraient aussi "disparaître" cet été. La saison dijonnaise a mis en lumière plusieurs individualités. Le gardien Baptiste Reynet, l'attaquant Loïs Diony, les milieux de terrain Pierre Lees-Melou ou Mehdi Abeid ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs, il n'est pas certain qu'ils seront encore dans la capitale Bourguignonne pour la reprise du championnat en août prochain.

Chronique de départs annoncés ?

Sans présager de leur décision, le DFCO s’attelle à monter un groupe qui aura comme objectif , le maintien et plus si affinité. D'ores-et-déjà le président, l’entraîneur et son staff ont identifié quatre renforts nécessaires. un défenseur central d’expérience pour palier le départ de Jordan Lotiès, un joueur de couloir, un milieu de terrain, et un attaquant. Lors de son passage à France Bleu Bourgogne, Olivier Delcourt, le président, nous confiait que la cellule de recrutement du DFCO travaillait à plein régime et notamment sur des joueurs étrangers.

Eden Massouema, première recrue du DFCO

En attendant, selon nos confrères de l'Equipe, le jeune milieu de terrain du Paris-FC, Eden Massouema, se serait mis d'accord avec Dijon sur la base d'un contrat de quatre ans. Il devrait donc être la première recrue estivale du club bourguignon. Le DFCO devrait officialiser sa venue la semaine prochaine.

La priorité, un défenseur central d'expérience

Parmi les chantiers importants de cette inter-saison, la défense qui n'a pas toujours été sereine cette année. A priori Oussama Haddadi devrait rester, il est sous contrat, tout comme Fouad Chafik qui a prolongé d'un an et Cédric Varrault le capitaine, qui a 36 ans repartira pour une saison. Dans cette liste, il manque évidemment au moins un autre défenseur central . Stéphane Jobard, l’entraîneur adjoint de l'équipe première du DFCO, décrit le profil type du joueur recherché :

Autant on peut faire des paris sur certains postes, mais sur les postes qui sont primordiaux pour le squelette de l'équipe, on se base sur l'expérience, sur le vécu à ce niveau là.

Pas si facile à trouver, car le DFCO n'a pas les moyens des autres clubs de l'élite, il faudra donc être très réactif si des occasions se présentent. En cette période de vacances pour les joueurs, les téléphones portables du staff dijonnais vont chauffer cet été et pas seulement à cause du soleil.