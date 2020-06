Mercato : le FC Metz veut recruter un défenseur et un attaquant

Les grandes manœuvres ont commencé. Depuis ce lundi 8 juin, et l'ouverture du marché français, le FC Metz est passé en mode mercato estival.

Après l'arrivée du milieu de terrain Kévin N'Doram, la cellule de recrutement a une autre mission : recruter un défenseur et attaquant, " tous deux polyvalents ", précise Philippe Gaillot, le directeur général adjoint du club à la Croix de Lorraine.

Les premières recherches s'effectuent sur le marché intérieur plutôt qu'à l'étranger, où le mercato n'a pas encore commencé. La politique maison n'a pas changé : officialiser ses deux nouvelles recrues le plus vite possible, pour qu'elles soient à l'oeuvre le plus rapidement possible à Frescaty, pour la préparation estivale.

De nouvelles pépites sénégalaises

Comme chaque année, le FC Metz va aussi récupérer cet été les plus belles pépites sénégalaises de Génération Foot : le gardien Ousmane Ba et le milieu de terrain Pape Matar Saar. Prêté la saison dernière par l'académie à Pau (National), l'attaquant Lamine Gueye pourrait aussi les rejoindre, indique le N°3 du club à la Croix de Lorraine.

La gestion des grenats prêtés

La saison dernière, le FC Metz a prêté douze de ses joueurs sous contrat. Dix sont potentiellement de retour au sein de la maison grenat (Mroïvili et Leverthon Pierre sont en fin de contrat en juin prochain). Le staff technique et la direction sportive poursuivent actuellement leurs réflexions pour savoir qui sera présent à la reprise de l'entraînement et qui sera de nouveau prêté. Philippe Gaillot indique que la récente accession de Seraing, en D2 belge, est " une bonne opportunité pour tous les joueurs concernés ".

Combien de départs au FC Metz durant le mercato estival ?

On le sait, depuis plusieurs semaines déjà, Renaud Cohade en fin de contrat en juin prochain, va partir. Le buteur Habib Diallo, bénéficie toujours d'un bon de sortie, mais à ce jour, aucune offre concrète et suffisante n'est arrivée sur le bureau du président Serin. D'autres grenats, " en manque de temps de jeu " selon Philippe Gaillot, ont émis aussi le souhait de partir. La direction sportive ne s'y oppose pas. Durant ce mercato, le FC Metz pourrait perdre 3 ou 4 joueurs.

Un remplaçant pour de Zerbi ?

C'est un départ auquel on ne s'attendait forcément pas. Le coach adjoint Jean-Marie de Zerbi a dit stop après deux saisons sur le banc messin. Le staff et la direction technique réfléchissent encore à l'éventualité ou non de le remplacer. Arrivé l'été dernier, le second adjoint de Vincent Hognon, Benoît Tavenot, pourrait prendre tout simplement du galon.