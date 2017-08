Mercato : le Grec Katranis signe pour cinq ans à l'ASSE

Au lendemain d'Hernani, l'ASSE officialise la signature d'un joueur grec, Alexandros Katranis qui portera le numéro 3.

Et de cinq ! Une cinquième recrue estivale à l'ASSE avec la signature d'Alexandros Katranis d'Atromitos, club de la banlieue athénienne qui évolue en première division grecque.

L'arrière gauche a signé un contrat de cinq ans, annonce le club stéphanois. Il arrive après l'attaquant Loïs Diony, le défenseur suisse Saidy Janko, les milieux sénégalais et brésilien Assane Dioussé et Hernani.

Katranis a 19 ans. International espoirs, ce défenseur a disputé dix-sept matches de championnat grec avec Atromitos.