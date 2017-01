Mercato | Le Havre : l'attaquant ghanéen Assifuah tout proche de signer

Le HAC devrait enregistrer prochainement sa première recrue du mercato d'hiver. L'attaquant international ghanéen Ebenezer Assifuah, actuellement au FC Sion, devrait s'engager avec le club d'ici quelques heures.

Actuellement au Gabon avec sa sélection du Ghana, Ebenezer Assifuah (23 ans) devrait, sauf surprise, être la première recrue du HAC, sur ce mercato d'hiver. L'attaquant, qui joue au FC Sion (D1 suisse) depuis 2013 et à qui il reste six mois de contrat, devrait s'engager officiellement dans les prochaines heures avec les Ciel et Marine.

Ebenezer Assifuah est un garçon qui plaît énormément à l'entraîneur normand Oswald Tanchot. Le joueur lui avait en effet tapé dans l'oeil, lorsque le coach avait effectué un stage au sein du club suisse lors du passage de son BEPF. Ebenezer Assifuah, souvent utilisé comme ailier) a aussi réalisé une belle saison l'an dernier (6 buts en 34 matchs) et s'est aussi fait remarquer en Europa League (1 but en 8 matchs). Cette saison, le garçon a marqué deux fois et délivré une passe décisive, en 14 matchs.

Ebenezer Assifuah lors du mondial en Turquie, en 2013

Lors du championnat du monde en Turquie (U-20) en 2013, Ebenezer Assifuah avait marqué six fois, en sept matchs. Il avait notamment joué contre la France (défaite du Ghana 3-1).