Attaquant de 22 ans originaire du Zimbabwe, Tino Kadewere s'est engagé pour quatre ans chez les Ciel et Marine. International, il arrive de Djugardens, en Suède, et constitue la septième recrue du HAC à l'occasion du mercato d'été.

Le Havre, France

Un attaquant international du Zimbabwe s'est engagé avec le HAC pour 4 ans, ce vendredi : Tino Kadewere, 22 ans, arrive de la première division suédoise où il évolue depuis 2015. Il constitue la septième recrue pour l'équipe dirigée par Oswald Tanchot. Il a inscrit huit buts en douze matchs sur la saison en cours avec le club de Djugardens. Mis à l'essai à Sochaux avant de finalement signer dans le nord de l'Europe il y a 3 ans, il aura la lourde tache de succéder à Jean-Philippe Mateta, l'ancien lyonnais prêté la saison dernière en Normandie et auteur de 17 buts. En revanche, les supporters ne pourront pas juger de son efficacité avant la fin du mois de septembre, au minimum. Tino Kadewere a en effet été victime d'une rupture d'un ligament du genou gauche lors d'un match amical récemment. Il est actuellement convalescent.

Mercato terminé ?

Depuis l'ouverture du marché des transferts, le HAC a vu partir cinq joueurs. Parmi ceux qui ont fait leurs valises : Jean-Philippe Mateta (Mayence), Thomas Ayasse (Brest), Rafik Guitane (Rennes), Dylan Louiserre (Niort) et Alexandre Marfaing (Cholet).

Par ailleurs, le club normand enregistre les arrivées de trois attaquants, trois défenseurs et un milieu de terrain :

ATT : Tino Kadewere (TD - Djugardens)

ATT : Hervé Bazile (Caen)

ATT : Jamal Thiaré (TD - Avranches)

MIL : Romain Basque (TD - QRM)

DC : Fernand Mayembo (TD - Grenoble)

LG : Kelly Irep (TD - Concarneau)

LD : Leo Principe (POA - Corintians)

De nouveaux départs ?

Deux joueurs pourraient quitter le club havrais d'ici la fin du mercato d'été : Harold Moukoudi et Zinédine Ferhat font l'objet de nombreuses convoitises. Le premier, défenseur central très en vue et auteur d'une superbe saison lors du précédent exercice, attire le regard de grosses cylindrées. Le FC Séville, il y a quelques jours. Le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais, désormais. A un an de la fin de son contrat, le joueur souhaiterait partir, le plus proprement possible. Il privilégie un transfert en Ligue 1. Son coach souhaite à tous prix le conserver.

De son côté, Zinédine Ferhat a clairement manifesté son envie d'aller voir ailleurs, en boycottant la reprise avec ses partenaires. Meilleur passeur de Ligue 2 la saison dernière, l'algérien espère rejoindre l'élite lui aussi, dès cette saison. Jusque là, aucune offre concrète n'est arrivée sur le bureau de Vincent Volpe. Le président havrais est disposé à le laisser filer, si un gros chèque lui parvient. En attendant, Zinou a repris l'entraînement, avec des séances individuelles pour rattraper son retard.