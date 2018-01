Le Havre AC vient d'enregistrer ses deux premières recrues, à l'occasion du mercato d'hiver. Il s'agit d'un gardien de but et d'un latéral gauche. Et le club normand ne compte pas s'arrêter là.

Le Havre, France

Invité de l'émission Bienvenue au club sur France Bleu Normandie, ce lundi, le Président du Havre AC - qui fêtait par ailleurs ses 60 ans - n'est pas venu les mains vides. Vincent Volpe a en effet annoncé l'arrivée de deux joueurs, pour le mercato d'hiver : un gardien de but et un latéral gauche.

Un gardien en urgence : Arnaud Balijon

C'est une information France Bleu : confronté aux blessures de ses deux gardiens principaux, le HAC a dû se renforcer en urgence dans ce secteur. Arnaud Balijon (34 ans) rejoint ainsi le club doyen pour un an et demi, en provenance du Red Star. Il pourrait être amené à jouer ensuite un autre rôle au sein du club.

Pour l'heure impossible de dire combien de temps Yohann Thuram et Oumar Sissoko seront absents. Le premier souffre d'une blessure à la cuisse, contractée lors du dernier match de championnat face à Niort. Le second souffre du dos. Le club aurait pu s'appuyer sur Yahia Fofana ou Alexandre Marfaing, mais il a préféré ne prendre aucun risque et faire confiance à un garçon expérimenté en Ligue 2, notamment dans l'optique de monter en Ligue 1. Arnaud Balijon a disputé plus de 150 matchs en deuxième division. Il gardait jusque là les buts du Red Star, club avec lequel il s'était brillamment illustré en 2015-2016.

Kelly Irep, un joueur d'avenir

Autre recrue enregistrée ce lundi : le latéral gauche de l'US Concarneau (N1), Kelly Irep. A 22 ans, le défenseur rejoint le HAC jusqu'en juin 2022. Il restera cependant en Bretagne jusqu'en juin prochain, avant de débarquer en Normandie. Le club havrais l'a en effet prêté dans la foulée à son club actuel pour six mois.

Kelly Irep est passé par Raon-l'Etape et Caen © Maxppp - Photo de l'Est Républicain

Et maintenant, un attaquant ?

Interrogé sur l'arrivée probable d'un attaquant, le président a confirmé qu'il travaillait sur plusieurs pistes et que celle du sochalien Faneva Andriatsima en faisait bel et bien partie. Vincent Volpe a cependant indiqué qu'elle n'était pas la seule qu'elle n'était pas forcément la plus chaude.

Selon nos informations, le HAC a récemment transmis une proposition de contrat de deux ans et demi à l'ancien cristolien ainsi qu'une offre au club doubiste pour racheter les six derniers mois de contrat de l'attaquants malgache. Offre jugée insuffisante par les dirigeants sochaliens, qui ne seraient par ailleurs pas "chauds" pour laisser filer leur joueur de 33 ans chez un concurrent direct, malgré l'envie pressante de ce dernier de rejoindre la Normandie.

Toujours selon nos informations, le HAC travaille sur d'autres profils d'attaquants, plus polyvalents que celui de Faneva Andriatsima. Pas certain, donc, que le HAC surenchérisse dans ce dossier. Le président Volpe a indiqué, toujours sur France Bleu, que le "dossier offensif" pourrait être bouclé d'ici la fin de la semaine. Sauf départ, le HAC pourrait ainsi conclure son mercato hivernal avec l'arrivée d'un joueur dans ce secteur. Pour le moment, aucune offre n'est arrivée au Havre AC en faveur d'un joueur de son effectif.

Vincent Volpe : "Concernant Harold Moukoudi et Rafik Guitane ? C'est simple : ils ont une proposition entre les mains. Et j'espère qu'ils vont prolonger.'

François Rodriguez, futur directeur technique du centre de formation

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais presque officiel. François Rodriguez devrait faire son retour la saison prochaine au Havre AC. Ancien coach des U-19 du HAC, l'actuel entraîneur de l'équipe B du PSG est en fin de contrat avec le club parisien. L'homme a donné son accord verbal pour regagner la Normandie, selon Vincent Volpe. Agé de 48 ans, François Rodrigues a récemment été sacré champion de France et vice champion d'Europe avec les U-19 du PSG (2015-2016).

Rapatrier les activités du HAC autour du Stade Océane

Autre grand projet du HAC pour les prochains mois : le regroupement d'une partie des activités, notamment liées aux pros, vers le Stade Océane. Vincent Volpe s'est exprimé sur France Bleu à ce sujet : "On discute avec la Codah pour rapatrier le centre technique de St Laurent-de-Brèvedent près du Stade Océane, en développant notamment des terrains dans le quartier de Soquence. Il s'agit, entre autres, de faire vivre le stade et de générer de nouvelles recettes. Les discussions sont bien avancées. D'ici dix jours, on devrait pouvoir officialiser le rapatriement."