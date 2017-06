Mercato : le Havre AC renforce son couloir gauche avec Yacouba Coulibaly et Baba Traoré

Pour palier le départ annoncé de Ferland Mendy et la convalescence de Samba Camara, le HAC s'est attaché les services de deux latéraux gauches, ces dernières heures. L'international burkinabé Yacouba Coulibaly et l'ex auxerrois Baba Traoré.

Il s'agit de la cinquième recrue du HAC, à l'occasion du mercato d'été : à 22 ans, Yacouba Coulibaly s'est engagé pour deux saisons avec les Ciel et Marine. Latéral gauche, l'international burkinabé évoluait jusque là dans son pays, avec le Racing Club de Bobo. Il compte onze sélections et s'était fait remarquer durant la dernière CAN.

Fier d'avoir signer au @HAC_Foot . Heureux d'être dans ce grand cub Français ! Maintenant place au boulot, on va chercher la ligue 1🔝⚽️🔵⚪️ pic.twitter.com/jRdeXIxn0T — Yacouba Coulibaly (@Yacoubaoff20) June 28, 2017

Et Baba Traoré

Lundi dernier, la HAC a aussi engagé le latéral gauche auxerrois Baba Traoré (24 ans) pour trois ans. Ancien du Poirée-sur-vie (2013-2015), où il a connu Oswald Tanchot, le joueur peut aussi évoluer en défense centrale.