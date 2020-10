Mercato : le jeune défenseur Arthur Zagré (Monaco) rejoint le DFCO en prêt

Dernière journée de mercato animée pour le DFCO, lundi 5 octobre 2020. Le club dijonnais annonce l'arrivée d'un jeune défenseur, en provenance de l'AS Monaco : Arthur Zagré. Le joueur de 19 ans (né en 2001, il les a eu le 4 octobre !) a signé pour un prêt de deux ans avec option d'achat, annonce le DFCO sur son site. Zagré, gaucher, joue latéral gauche. Il va donc entrer dans la rotation à ce poste, derrière Anibal Chala et Glody Ngonda mais peut évoluer également au milieu de terrain. Zagré portera le numéro 12.

Formé au PSG

Arthur Zagré est un produit de la formation parisienne. Il est arrivé au PSG en 2013, à 12 ans, signe pro en 2018 et a joué un seul match en Ligue 1 avec l'équipe première - 24 minutes contre Toulouse, au début de la saison dernière. C'est d'ailleurs le seul match de Ligue 1 de sa jeune carrière : dans la foulée, en septembre 2019, il rejoint l'AS Monaco, contre 10 millions d'euros, mais ne joue aucun match de championnat. Il a en revanche disputé deux matchs de Coupe de France et un match de Coupe de la Ligue. Il va retrouvé à Dijon un ex-monégasque : le jeune défenseur Jonathan Panzo, également arrivé cet été en Bourgogne.

"J’ai adhéré au projet"

Le joueur a fait sa première déclaration sur le site du DFCO : "J’ai trouvé un club qui pourra m’accorder de la confiance et donc du temps de jeu. J’ai adhéré au projet. Je pense pouvoir apporter de la percussion, j’aime provoquer et je me donne toujours à 100 %".