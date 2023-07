Mercato : le joueur russe Daler Kuziaev signe pour deux saisons au HAC, une recrue de taille

Le HAC tient sa nouvelle recrue, un cador au milieu de terrain : les Ciel et Marine attirent le Russe Daler Kuziaev. Agé de 30 ans, il arrive du Zenith Saint-Pétersbourg.

Le joueur présente un sacré CV : il a disputé 14 matchs de Ligue des champions, 21 d'Europa League. Il a aussi participé à la Coupe du monde 2018 sous les couleurs russes, à cinq reprises. "Daler vient apporter aux Ciel et Marine son talent, son expérience, et sa maîtrise technique. Le néo-HACMan retrouvera le groupe de Luka Elsner dans les jours à venir", indique le club dans un communiqué.

C'est la sixième recrue havraise de l'intersaison. Il est présenté à la presse ce mercredi à 11h.

