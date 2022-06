Mercato : le latéral canadien Diyaeddine Abzi débarque au Pau FC

Quelques jours après l'annonce de l'arrivée de Jean Ruiz, le Pau FC communique ce mercredi sur sa nouvelle recrue en provenance du Canada. Il s'agit de Diyaeddine Abzi. Le club écrit qu'après "s'être imposé comme l'un des meilleurs latéraux de Canadian Premier League depuis plusieurs saisons, l'internation espoir canadien vient renforcer la défense du Pau FC pour les trois prochaines saisons" de Ligue 2.

Maroc, Canada et Pau

Diyaeddine Abzi a 23 ans et est né au Maroc. Il s'engage pour trois saisons au Pau FC. Avant cela, il était entre 2019 et 2022 à Toronto, au York United. Les années précédentes, il était passé par les clubs de Blainville et Salaberry. Autre élément notable dans la carrière du latéral gauche canadien, Diyaeddine Abzi a joué dans l'équipe canadienne de futsal. Il a également évolué dans l'équipe nationale des Espoirs.

Diyaeddine Abzi est la deuxième recrue annoncée ce mois-ci après celle de Jean Ruiz qui évoluait à Boulogne la saison dernière et qui a été formé au FC Sochaux-Montbéliard. Le polyvalent défenseur/milieu qui vient du FC Sion a signé pour deux saisons.