Mercato : le latéral droit Cheick Traoré rejoint le DFCO

Le DFCO officialise un accord trouvé avec le Racing Club de Lens pour le transfert de Cheick Traoré (1m74), latéral droit âgé de 26 ans.

Formé au CS Sedan-Ardennes, où il a atteint la finale de la coupe Gambardella (2012/2013), puis au Stade Malherbe de Caen, cet international malien a débuté, en prêt, à l’US Avranches (National). Il a ensuite rejoint la Berrichonne de Châteauroux, club avec lequel il a participé à une accession en Ligue 2 lors de la saison 2016/2017. Après une première expérience en Ligue 2 (31 matchs, 2 passes décisives), Cheick Traoré a découvert l’élite sous le maillot de l’En Avant Guingamp (20 matchs). Au RC Lens, il a également participé à la montée en Ligue 1, mais a vu sa progression freinée par une rupture du tendon d’Achille.

Un joueur capable de répéter les efforts

Aujourd’hui totalement rétabli, Cheick Traoré présente des qualités qui ont séduit Gérard Bonneau : « C’est un joueur qui connaît bien le championnat de Ligue 2. Très porté vers l’offensive, il est capable de répéter les efforts. Il possède des qualités athlétiques intéressantes. Au-delà du football, il va apporter sa bonne humeur au sein du groupe. »

Tout de suite très à l’aise au sein de son nouvel environnement, où il connaît Valentin Jacob, Mickaël Le Bihan, Mattéo Ahlinvi et Senou Coulibaly, Cheick Traoré espère enclencher une bonne dynamique de travail : « Je tiens tout d’abord à remercier le DFCO pour la confiance accordée. Je sors d’une grosse blessure et je n’ai pas spécialement joué cette saison. Un club comme le DFCO, qui vient de descendre et qui connaît bien l’élite, c’est un beau challenge à relever. Le DFCO est un club familial, avec des valeurs. C’est ce qui a fait pencher mon choix. [...] Je me sens prêt mentalement. Maintenant, à moi de prouver sur le terrain. »

Cheick Traoré portera le numéro 27 au DFCO