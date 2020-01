Mercato : le milieu de l'OGC Nice Adrien Tameze prêté à l'Atalanta Bergame

Nice, France

Du banc de touche de l'OGC Nice aux 8e de finale Ligue des Champions. Voilà le chemin ascendant emprunté ce vendredi matin par Adrien Tameze, qui ne jouait plus au Gym depuis son geste d'humeur en Coupe de la Ligue au Mans, et qui rebondit donc chez l'actuel 5e de Serie A, qui va affronter Valence en Ligue des Champions dans trois semaines. L'Atalanta Bergame s'était déjà intéressé au milieu niçois l'été dernier. Cette fois, le club italien a trouvé un accord avec le Gym et le joueur pour un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat estimée à 8 millions d'euros.

Déclassé après un geste d'humeur au Mans

Joueur le plus utilisé la saison passée par Patrick Vieira (37 matchs en Ligue 1), Tameze (25 ans) était un homme de base de l'entraîneur niçois. Mais après avoir refusé un gros contrat au Lokomotiv Moscou l'été dernier, pendant que le Gym se renforçait au milieu (Thuram, Boudaoui, Claude-Maurice, Ounas), le natif de Lille a peu à peu perdu sa place. Titulaire lors des premières rencontres (8 matchs en Ligue 1 cette saison), il avait même ouvert son compteur but en Ligue 1 à Montpellier lors de la défaite 2-1 dans l'Hérault. Il sera finalement coupable d'un geste d'humeur lors de l'élimination au Mans en Coupe de la Ligue (3-2) et ne rejouera qu'une seule rencontre à Brest (0-0) jusqu'à son départ ce vendredi matin pour l'Italie.

6e départ cet hiver

Adrien Tameze est le sixième joueur à quitter le Gym cet hiver après les défenseurs Ibrahim Cissé et Racine Coly (prêtés à Famalicao), les milieux Rémi Walter (Turquie), Hicham Mahou (Red Star) et Bassem Srarfi (Zulte Waregem). Dans l'autre sens, l'OGC Nice a recruté le latéral danois Riza Durmisi et l'ailier suisse Dan Ndoye (qui restera en prêt au Lausanne Sport). Le club devrait annoncer dans la journée l'arrivée du jeune Alexis Trouillet (19 ans) en provenance de Rennes. Le milieu de terrain devrait s'engager pour quatre ans et demi avec le Gym.