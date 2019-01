Mercato : le milieu de terrain Jason Berthomier s'engage au Clermont Foot

Clermont-Ferrand, France

Jason Berthomier n'est pas un inconnu du football auvergnat. Le Montluçonnais qui fêtera ses 29 ans ce dimanche, a évolué à l'AS Domérat et puis à l'AS Moulins pendant quatre saisons, avant de rejoindre Bourg-en-Bresse et de découvrir le monde professionnel en 2014. Trois ans plus tard, le Bourbonnais a connu sa meilleure saison en Ligue 2 avec le Stade Brestois. Il a notamment inscrit six buts en championnat sous le maillot breton.

Le Clermont Foot 63 enregistre un renfort durant ce mercato hivernal ! Jason Berthomier arrive en provenance de l'@estac_officiel.



Le milieu offensif originaire de Montluçon s'est engagé jusqu'en juin 2021 et portera le numéro 6.



Bienvenue Jason !



📰➡️ https://t.co/mol7hy75Vbpic.twitter.com/TLVDA1mWmX — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) January 2, 2019

En manque de temps de jeu à Troyes

Nouveau club cet été. Jason Berthomier a signé à l'ESTAC, mais le coach troyen l'a finalement assez peu utilisé. Seulement sept apparitions pour quatre titularisations. Le milieu de terrain revient donc dans sa région natale pour retrouver du temps de jeu. Lui qui totalise 108 matchs et 21 buts dans le championnat de Ligue 2.

