INTERVIEW - "Incroyable de revenir jouer dans sa ville", Kévin Tapoko nouvelle recrue du Stade lavallois

Le milieu de terrain lavallois Kévin Tapoko, le fils de Guy-Noël Tapoko, a été présenté à la presse ce mardi matin aux Gandonnières. Il signe donc au Stade lavallois pour un an et un an supplémentaire en cas de maintien en Ligue 2. Il arrive de Bulgarie et a déjà connu la Ligue 2 à Grenoble.

Une troisième recrue pour le Stade lavallois. Kévin Tapoko, né à Laval, a été présenté à la presse ce mardi matin au centre d'entraînement du club, aux Gandonnières. Le milieu de terrain de 28 ans signe pour un an plus un an supplémentaire en cas de maintien en Ligue 2, il arrive de Beroe en Bulgarie. Ce nom vous dit forcément quelque chose puisqu'il n'est autre que le fils de l'ancienne star des Tango Guy-Noël Tapoko.

Après avoir pas mal vadrouillé à l'étranger, en Belgique, en Israël, en Lituanie, à Chypre ou encore en France à Grenoble une saison, Kévin Tapoko a emmagasiné de l'expérience.

De quand datent les premiers contacts ?

Les premiers contacts ont eu lieu avec José (Ferreira, numéro 2 du Stade lavallois, ndlr), ça s'est tout de suite bien passé. On est resté en contact pendant un mois, le feeling est très bien passé et j'ai tout de suite adhéré au projet. On m'a dit qu'il y avait aussi beaucoup d'humain, un projet à moyen et long terme. J'ai pas mal bougé dans ma carrière et ce n'est pas toujours évident pour un footballeur d'avoir cette opportunité de venir dans un projet basé sur la continuité et c'était vraiment ce que je recherchais. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Et puis, forcément, je suis d'ici, mon père a joué ici, ma famille est ici, et la famille de ma femme est ici. Donc ce n'est pas très dur de l'accepter et de dire oui très vite.

Avec ton parcours, tu as dû apprendre beaucoup de choses ?

Je pense que j'ai emmagasiné pas mal d'expérience, j'ai joué dans plusieurs divisions, en première division, j'ai pu jouer de bons matches. Et puis j'ai pu jouer quelques matchs de Coupe d'Europe. Après, les différentes cultures, les langues, l'intégration, tout ça, ce sont des choses qui sont devenues faciles pour moi. Donc ce sont vraiment des points positifs.

À quoi peut-on s'attendre sur le terrain avec toi ? Quel est ton profil ?

La plupart des gens qui me voient directement, ils me parlent des coups de pied arrêtés mais je pense qu'ils vont être un peu surpris parce que, même si je peux marquer des buts ce n'est pas forcément mes qualités. Mes qualités sont plus contraires à ma taille. Je suis bon techniquement, j'aime bien aller vers l'avant, j'aime bien dribbler, j'ai appris à utiliser mon physique avec les années parce que je suis un ancien attaquant. Après j'aime bien le duel, le contact mais surtout j'aime bien jouer au ballon.

Quelle expérience t'a le plus marquée dans ta carrière ?

Sportivement, l'année qui m'a le plus marquée c'est ma première saison en Israël parce que c'est là où j'ai vraiment explosé, j'ai été transféré à Beer-Sheva (en Israël, ndlr). Donc sportivement, on va dire qu'en Israël, c'est le pays où j'ai beaucoup joué, où je me suis fait connaître. Même en Grèce, j'ai joué en première division grecque, avec les stades, les ambiances, les supporters et tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de mauvais points à l'étranger, mais aussi des points énormes. On avait pu jouer l'Europa League aussi. Donc on va dire qu'Israël et la Grèce étaient de très bonnes expériences.

Après Grenoble, ça te fait plaisir de revenir en Ligue 2 ?

C'est sûr que ça me fait plaisir surtout qu'à Grenoble, j'ai fait une saison avec eux qui n'était pas régulière, j'ai fait de très bons matchs et des mauvais. Donc c'est vrai que je suis parti de France avec un peu ce goût amer de ne pas avoir pu montrer vraiment, sur la continuité, mon jeu et mes qualités. Donc pour moi, de revenir en France c'est une super opportunité de rattraper ça.

Tu imaginais revenir un jour à Saint-Étienne ?

Franchement des fois j'imaginais un peu mais c'était plus de l'imagination. Après, c'est vrai que j'ai été très surpris. Mais dans le bon sens, parce que c'est incroyable quand même de revenir jouer dans sa ville. J'ai même un ami qui m'a dit : 'tu te rends compte, tu reviens je dans ta ville, il n'y a rien de mieux !'. C'est top. Ça fait plaisir, vraiment. Je me l'imaginais des fois de loin, il y a quelques années mais là, vraiment ça devient réalité et je suis content. En plus, pour l'anecdote, je n'ai jamais mis un pied sur le terrain de Le Basser, je n'ai jamais touché une seule fois la pelouse là-bas. Malgré toutes les années, je suis allé plusieurs fois voir les matches mais je ne suis jamais allé sur le terrain.

Comme son père, il portera le numéro 8 dans l'équipe et c'est donc la troisième recrue après Djibril Diaw et Steven Nsimba présentés lundi. On attend encore au moins trois autres arrivées au Stade lavallois.