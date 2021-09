Mercato : le milieu offensif Aymen Souda, qui était à l'essai, va signer à l'US Orléans ce lundi

Le milieu offensif Aymen Souda, au FC Sète l'an dernier et à l'essai la semaine dernière à l'US Orléans, va s'engager ce lundi annonce le coach du club orléanais Xavier Collin ce vendredi après la défaite de l'USO face à Saint-Brieuc. Le milieu de 28 ans arrive libre et doit remplacer Amine Talal.

Un nouveau milieu offensif s'engage à l'US Orléans. Le coach orléanais Xavier Collin a annoncé ce vendredi soir, après la défaite de l'USO, 2 buts à 1 face à Saint-Brieuc, que l'ailier Aymen Souda allait rejoindre le club orléanais ce lundi. "Il nous faut apporter un peu d'expérience à cette équipe, c'est indispensable si on veut rapidement être performant", a affirmé Xavier Collin au micro de France Bleu Orléans.

Un essai concluant

A l'essai la semaine dernière, celui qui jouait au FC Sète l'an dernier a donc validé sa bonne semaine d'entraînement et viendra palier le départ d'Amine Talal au SC Bastia, conclu en début de semaine. "Il va nous amener un peu plus de percussion", analyse Xavier Collin, "c'est un joueur qui est capable de jouer autour de l'attaquant, de jouer sur les côtés et relayeur, il a cette capacité de dernière passe qui nous fait défaut".

Aymen Souda arrive libre et a disputé 13 matches pour 2 buts à Sète l'an dernier en National.