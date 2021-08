Mercato : le milieu offensif Fabien Ourega signe à l'US Orléans

C'était une rumeur qui prenait de l'ampleur ces derniers temps, c'est désormais confirmé. Comme annoncé par nos confrères de la République du Centre, le milieu de terrain offensif Fabien Ourega a signé ce lundi à l'US Orléans, le président du club Philippe Boutron l'a confirmé ce lundi dans Tribune 100% USO. Le joueur de 28 ans arrive libre. "On est très heureux d'accueillir Fabien, c'est un garçon qui a plus de 75 matches en Ligue 2, très rapide, droitier mais qui évolue côté gauche et qui est un très bon animateur", détaille le président de l'USO.

Joueur expérimenté de Ligue 2

Fabien Ourega évoluait à Sochaux jusqu'à cet été avant d'être libéré par son club. Auteur de trois saisons consécutives en Ligue 2 sous le maillot du Paris FC puis du FC Sochaux-Montbéliard, il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives. Le milieu franco-ivoirien a également évolué en Belgique, en deuxième division.

Il remplace donc numériquement Issa Soumaré, parti en Belgique.