Mercato : Diop signe à l'OGC Nice, Daniliuc s'en va

Il ne sera pas trop dépaysé. Mais va devoir changer le paysage rouge et noir. Le milieu de terrain Sofiane Diop quitte l'AS Monaco pour s'engager avec l'OGC Nice. L'international espoir (11 sélections / 4 buts) ne rentrait plus dans les plans de Philippe Clément sur le Rocher (1 match cette saison) et va trouver au Gym un entraîneur ravi de pouvoir compter sur un nouveau renfort de poids devant, quelques jours après l'arrivée de Nicolas Pépé. Les deux hommes peuvent devenir les propriétaires des côtés de l'attaque rouge et noire. Et si l'ailier ivoirien est seulement prêté par Arsenal jusqu'en fin de saison, Sofiane Diop pose définitivement ses valises dans la baie des Anges. Le Gym aurait déboursé plus de 20 millions d'euros pour s'offrir ses services, ce qui ferait du joueur formé au Stade rennais la recrue la plus chère de l'histoire de l'OGC Nice.

"Je resterai un Aiglon toute ma vie"

Dans l'autre sens, l'OGC Nice officialise ce lundi soir le départ de Flavius Daniliuc. Le jeune défenseur autrichien (21 ans) signe de l'autre côté des Alpes dans le club de la Salernitana. Après 55 matchs disputés en deux saisons sous les couleurs de Nice, l'international espoir autrichien espère s'imposer dans la défense à trois de ce club italien ambitieux, vainqueur 4-0 dimanche de la Sampdoria de Gênes. "Je resterai un Aiglon toute ma vie" voilà les derniers mots du grand gaillard (1m88) à la personnalité très attachante. Le Gym encaisse un chèque mais va devoir lui trouver un remplaçant alors qu'il ne compte que trois défenseurs centraux de métier aujourd'hui. Le mercato se referme jeudi soir à minuit.

