Mercato : le milieu suédois Daleho Irandust devrait être la troisième recrue du TFC cet hiver

Après le gardien Isak Pettersson et le défenseur Sébastien Dewaest, le TFC anime encore ce mercato hivernal. Le milieu de terrain Daleho Irandust serait sur le point de s'engager avec les Violets.

Le milieu offensif de 22 ans Daleho Irandust est arrivé à Toulouse selon la presse scandinave. Le site Aftonbladet nous apprend que le joueur s'est envolé pour la ville rose en ce début de semaine pour y passer la traditionnelle visite médicale.

Le deuxième Suédois recruté cet hiver

Auteur de 8 buts et 6 passes décisives la saison dernière avec son club du BK Häcken (D1), Daleho Irandust devrait être la troisième recrue toulousaine de l'hiver. Ce transfert pourrait approcher les deux millions d'euros, ce qui ferait du Suédois la recrue la plus chère du TFC version US. Irandust a disputé quatre saisons pro en Suède, il est considéré comme un des tous meilleurs milieux offensifs du pays. Le Toulouse Football Club de Damien Comolli avait de la concurrence sur ce dossier, notamment celle du Dynamo Kiev.

Si l'information est confirmée par le club toulousain, Daleho Irandust, qui possède une double nationalité suédoise et iranienne, sera la troisième recrue de l'hiver après le Belge Sébastien Dewaest et le gardien suédois Isak Pettersson.