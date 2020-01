Mercato : le Nîmes Olympique tient-il sa 2e recrue de l'hiver ?

Nîmes, France

Ce ne serait plus désormais qu'une question d'heures. Moussa Koné devrait très vraisemblablement s'engager avec le Nîmes Olympique, et devenir ainsi la 2e recrue du mercato d'hiver. Moussa Koné, attaquant sénégalais de 23 ans, défendait jusqu'ici les couleurs de Dresde, un club de 2e division en Bundesliga (Allemagne). Ancien joueur du FC Zürich, et à l'AS Dakar Sacré-Coeur, il a inscrit 23 buts et adressé 10 passes décisives depuis son arrivée en Allemagne en janvier 2018 (62 matchs disputés).

2 millions d'euros ?

Le Nîmes Olympique espère bien conclure l'affaire très vite, et compte même intégrer ce nouvel attaquant dans l'effectif dès ce week-end. Les Crocos se déplacent à Saint-Etienne (20h) samedi. L'indemnité de transfert tourne autour des 2 millions d'euros.

Moussa Koné serait le 2e recrue du club, après le prêt du bordelais Yassine Benrahou.