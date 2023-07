Mercato : le PSG officialise l'arrivée de Manuel Ugarte

Et une recrue de plus pour le PSG. Le club a annoncé ce vendredi l'arrivée de Manuel Ugarte. "Le milieu de terrain uruguayen, qui portera le numéro 4, est lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2028", précise le club dans un communiqué.

En concurrence avec Chelsea sur le dossier, Paris a sorti le chéquier pour faire venir le milieu de terrain uruguayen La direction sportive a dû s'acquitter de la somme de 60 millions d'euros (clause libératoire du joueur) auprès du Sporting Lisbonne.

Agé de 22 ans, Ugarte est considéré comme un joueur rugueux avec une bonne vision de jeu mais pas forcément des plus technique. Il a un profil qui n'existe quasiment plus au PSG. Formé au Fénix Montevideo, il est arrivé au Portugal en janvier 2021, à Famalicao, et a rejoint les "Lions" de Lisbonne six mois plus tard, avec lesquels il a disputé 85 matches (un but) en deux saisons, terminant champion en 2022.

International uruguayen (8 sélections), il est resté sur le banc lors de la Coupe du monde au Qatar où la "Céleste" a été éliminée en phase de poules. Le nouveau sélectionneur, l'Argentin Marcelo Bielsa, ne l'a pas retenu pour les matches disputés en juin.

Le PSG attend encore Lucas Hernandez

Ugarte est la troisième recrue du PSG après Asensio et Skriniar, arrivés libres. Le nouvel entraîneur Luis Enrique, présenté mercredi, attend encore le défenseur champion du monde 2018 Lucas Hernandez, qui va quitter le Bayern Munich.

Mais la question centrale du mercato parisien reste l'avenir de la star Kylian Mbappé, à qui il reste un an de contrat, qu'il a spécifié ne pas vouloir renouveler. Le président Nasser Al-Khelaïfi a expliqué qu'il voulait soit vendre dès cet été son joueur soit le prolonger, mais surtout pas "le laisser partir gratuitement".