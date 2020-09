Mercato : le PSG s'attache les services du latéral droit de l'AS Rome, Alessandro Florenzi

C'était dans les tuyaux depuis ce jeudi. Après ses premières recrues officielles de l'été, Mauro Icardi et le gardien espagnol Sergio Rico, le PSG s'offre un troisième joueur pour ce mercato estival en la personne d'Alessandro Florenzi. Le latéral droit évoluait la saison dernière à l'AS Rome. Puis avait été prêté six mois à Valence. Avec ce transfert, le PSG a enfin trouvé son latéral droit. Et Florenzi pour se relancer.

Alessandro Florenzi a la particularité d'être polyvalent. L'international italien (36 sélections, 2 buts) a non seulement joué sur la droite de la défense mais également au milieu de terrain. Son arrivée à Paris va lui permettre de retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro 2021 avec l'Italie. Il y retrouvera Marco Verratti avec qui il a joué en sélection, notamment chez les jeunes.