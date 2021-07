Mercato : le PSG s'offre le gardien italien Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur de l'Euro

Il est l'un des jeunes gardiens les plus précoces de l'histoire du football européen et vient de remporter le titre de Champion d'Europe avec l'Italie. À 22 ans Gianluigi Donnarumma est la quatrième recrue estivale du PSG, après le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum. Il est arrivé libre de l'AC Milan et s'engage avec le club de la capitale jusqu'en 2026. Un grand coup réalisé par le club qui avec signe l'un des gardiens les plus talentueux du football. "Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters", a réagi Donnarumma, cité dans un communiqué du PSG.

Comparé à un autre gardien passé par le PSG ... Gianluigi Buffon

A 16 ans et huit mois, Gianluigi Donnarumma n'a pas eu froid aux yeux lorsqu'il a fallu assurer dans les cages de l'AC Milan en 2015. Il devient à cette époque le plus jeune gardien de l'histoire de la Serie A, le championnat italien. Du haut de ses 1m96, il fait preuve d'assurance. Avec les Rossoneri, il a joué plus de 250 matchs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces prestations ont fait de lui l'un des gardiens les plus talentueux de sa génération. Il est souvent comparé à un autre Gianluigi... Gianluigi Buffon, le gardien mythique de la Juve, passé par le PSG. A 22 ans, Donnarumma continue d'écrire son histoire. Il tient les cages de l'Italie pendant cet Euro, c'est dire son importance.

En revanche, une question pour l'instant est sans réponse. Quelle position occupera-t-il dans la hiérarchie des gardiens du PSG ? Entre Keylor Navas et Sergio Rico notamment, la concurrence s'annonce rude dans les buts parisiens. Mais son parcours à l'Euro, où il a arrêté deux tirs au but lors de la finale face aux Anglais et lors de laquelle il a été sacré meilleur joueur de la compétition, pourrait jouer en sa faveur.