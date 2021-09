Ouf de soulagement dans les bureaux du SM Caen ! Les dirigeants normands ont finalement réussi à concrétiser le recrutement du défenseur dunkerquois Ibrahim Cissé et le prêt de son attaquant Nicholas Gioacchini à Montpellier. Toutefois, l'incertitude demeure pour l'avenir de Joseph et Hervieu.

Mercato. Le SM Caen valide in extremis les transferts de Cissé et Gioacchini

C'est une nouvelle victoire pour le SM Caen ! Le club normand a réussi à valider in extremis deux transferts clés qui font de son mercato une réussite. Espéré depuis plusieurs semaine, le défenseur de l'USL Dunkerque Ibrahim Cissé portera bien le Caennais à partir de maintenant. Son recrutement a été validé par la LFP ce mercredi 1er septembre en début d'après-midi.

Il avait été bloqué la nuit dernière à cause d'une surcharge de la plateforme internet où doivent être enregistrés les transferts par les clubs. Défenseur robuste, Cissé s'est engagé pour deux ans avec le SMC.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il en va de même pour le destin de Nicholas Gioacchini. L'attaquant italo-américain quitte la Normandie pour l'Hérault. Il est prêté pour le reste de la saison à Montpellier, qui bénéficie d'une option d'achat à hauteur de 2 millions d'euros s'il souhaite le conserver plus longuement.

En trois saisons sous le maillot rouge et bleu, Gioacchini a disputé 53 matchs, pour 9 buts marqués et une passe décisive. Il est également devenu international américain, et vient tout juste de remporter la Gold Cup, l'équivalent nord américain de l'Euro, avec sa sélection.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Incertitude pour Hervieu et Joseph

Si les dirigeants normands ont réussi à concrétiser ces deux mouvements de joueurs, ils n'ont en revanche, pas encore trouvé d'issue positive pour les jeunes Loup Hervieu et Evens Joseph. Le premier était hier sur le point de s'engager avec le club luxembourgeois de Lipange, mais une erreur de saisie de ce dernier a fait échouer, pour l'instant, le transfert. Mais le SMC ne désespère pas de trouver une solution pour son milieu de terrain, qui a besoin de temps de jeu pour progresser.

Même constat pour l'attaquant Evens Joseph, qui a disputé le weekend dernier à Nîmes son premier match avec Caen depuis près de deux ans. Le club calvadosien espérait jusqu'à hier l'inclure dans le transfert d'Ibrahim Cissé, et donc l'envoyer à Dunkerque. Ce vœu ne s'étant pas réalisé, Yohan Eudeline travaille sur une porte de sortie pour celui qui était prêté en National à Boulogne-sur-Mer la saison dernière.

Le récap' mercato dans 100% Stade Malherbe

Pour tout savoir sur les dernières heures agitées du Mercato malherbiste, rendez-vous à 18h30 sur France Bleu Normandie dans 100% Stade Malherbe. Le directeur sportif Yohan Eudeline en sera l'invité. Il nous dévoilera les coulisses des transferts et les toutes dernières infos concernant les éventuels ultimes mouvements dans l'effectif caennais.