MERCATO | Le Stade de Reims se renforce sans s'affaiblir en conservant son buteur Hugo Ekitiké

Même si le marché turque, ouvert jusqu'au 8 février, pourrait encore s'intéresser à Ghislain Konan, la période de transfert en France est close depuis hier minuit. Le club rémois a réussi à garder son meilleur buteur et à faire venir le milieu suédois Jens Cajuste et le défenseur belge Maxime Busi

Il n'aura finalement pas fallu attendre 23h59 lundi soir pour connaître l'épilogue du mercato du Stade de Reims. Si du côté des arrivées, les choses semblaient être entendues depuis plusieurs jours, côté départs, les rumeurs d'un transfert record de l'attaquant rémois Hugo Ekitiké vers le club anglais de Newcastle se sont progressivement dégonflées tout au long de la journée de lundi. Jusqu'au communiqué du club rémois qui a définitivement clôturé le feuilleton en début de soirée. « Il est vrai que nous avons reçu de très belles offres pour Hugo lors de ce mercato" a souligné le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot. "Notre volonté a toujours été de le garder au moins une saison complète. Lui aussi était désireux de ne pas brûler les étapes, voulant s’inscrire un peu plus durablement dans le projet club, celui de son club formateur qu’il a rejoint à l’âge de 11 ans. Nous partageons le sentiment qu’il reste encore un bout d’histoire à écrire ensemble. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui dès dimanche face à Bordeaux." Les sommes les plus folles et souvent non vérifiées ont circulé. Et finalement, rien ne s'est passé. Hugo Ekitiké finira bien la saison avec le Stade de Reims. Les dirigeants rémois conservent l'idée d'afficher un prix de 40 millions d'euros pour céder leur meilleur buteur, même si la fin de saison du joueur et ses performances fixeront certainement le prix

Maxime Busi et Jens Cajuste en renfort

Le Stade de Reims aura donc bien géré son marché d'hiver en se renforçant. Avec les arrivées de Maxime Busi et Jens Cajuste. Le premier, défenseur de 22 ans, arrive de Parme. Un prêt de 6 mois avec option d'achat obligatoire en cas de maintien du Stade de Reims en Ligue 1. Arrivée à Reims le 2 janvier, il a déjà participé aux différentes rencontres disputées par les Rémois depuis et a montré de belles qualités, à confirmer dans une période plus faste. Le milieu de terrain suédois Jens Cajuste, 22 ans lui aussi, a été l'un des transferts remarqués de ce mercato. Il arrive du club danois du FC Midtjylland. Un transfert record pour le club rémois qui avoisine les 10 millions d'euros, bonus compris. Lui aussi est déjà apparu sous la tunique rémoise et a exprimé ses qualités. Il n'est pas encore à 100 % physiquement mais devrait apporter beaucoup plus de volume au Stade de Reims au fil des matches.

Quatre nouveaux prêts de développement

Côté départs, les dirigeants rémois ont surtout poursuivi leur stratégie de prêts de développement, qui consiste à prêter quelques mois dans des clubs, de jeunes joueurs en devenir afin qu'ils s'aguerrissent et cumulent du temps de jeu. Ce qui avait permis à Hugo Ekitiké de prendre un peu plus de volume au Danemark la saison dernière avant de s'épanouir en Ligue 1 cette saison. Huit joueurs (Kaj Sierhuis, Timoté Nkada, Dario Maresic, Rafik Guitane, Thibault De Smet, Dialy NDiaye, Dereck Kutesa et Moïse Sakava) ont ainsi quitté provisoirement le Stade de Reims l'été dernier pour une saison. Quatre autres ont été prêtés de la même manière durant ce mercato de janvier. N'dri Koffi et Noé Cervantes ont pris la direction du Portugal, rejoindre le Paços de Ferreira. Moustapha Mbow a été prêté du Nîmes Olympique en Ligue 2 et Fodé Doucouré, est lui parti rejoindre le club du Red Star en National. Ils seront tous de retour à la fin de la saison. Autre départ, ferme cette fois-ci, celui de Mathieu Cafaro qui a été cédé au club du Standard de Liège en Belgique.

Ghislain Konan peut encore partir...

Si le mercato français est donc bien terminé, reste le cas de Ghislain Konan. Ce dernier, en contrat jusqu'à la fin de la saison, peut partir libre en juin prochain, sans que le club rémois ne puisse prétendre à une indemnité de transfert. Une fenêtre s'est ouverte pour le céder au club turque de Fenerbache dont le mercato sera clos le 8 février. Ce départ permettrait au club de monnayer les 5 derniers mois de son contrat et de ne pas le voir partir libre. Mais le club a aussi besoin de son joueur, indiscutable sur le flanc gauche depuis le début de la saison, et qui sera bien précieux pour atteindre les objectifs fixés en championnat. Il faudra encore attendre une semaine pour savoir si Ghislain Konan finira la saison au Stade de Reims, ou pas...