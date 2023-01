Mercato : le toulousain Issiaga Sylla vers Montpellier

Comme indiqué par France Bleu Hérault ce lundi soir, après que les négociations soient tombées à l'eau avec le Wydad Casablanca pour le transfert de Yahya Attiyatallah, c'est finalement vers le solide Issiaga Sylla que s'est tourné le MHSC. Et comme vient de l'indiquer La Dépêche du Midi, le défenseur qui appartient à Toulouse depuis 2012 a salué ses coéquipiers une dernière fois, ce mardi matin, avant de prendre la route vers Montpellier.

ⓘ Publicité

Sur place, un contrat de deux ans et demi, dont les derniers détails sont négociés, attend l'international guinéen de 29 ans, selon nos informations. Un bail qui sera paraphé dans l'après-midi, si la visite médicale qu'il passera avant est validée, par celui que Toulouse a accepté de libérer gratuitement, pour se délester d'un salaire important, à six mois de fin du contrat de l'intéressé, et alors que le TFC a recruté d'autres garçons à son poste.

La Paillade espère que le défenseur, titulaire seize fois sur 17 possibles depuis août et qui peut aussi dépanner à droite, apportera la sécurité dont elle manque dans le couloir gauche, en attendant le retour de Théo Sainte-Luce (genou) et alors que Faitout Maouassa, prêté par Bruges, s'est montré bien plus efficace en évoluant plus haut sur le terrain que sur le côté, dans une défense à quatre.