Mercato : le transfert de Tanguy Ndombele à Tottenham synonyme de jackpot pour l'Amiens SC

Amiens, France

Jackpot en vue pour Amiens ! On apprend ce mardi 2 juillet 2019 que Tanguy Ndombele, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais et ex-joueur de l'ASC doit s'engager avec Tottenham en Angleterre et pour 62 millions d'euros. Quel rapport avec la Picardie ? Et bien l'ASC avait signé une clause pour récupérer un pourcentage du transfert. En l'occurrence 20% de la plus-value, c'est-à-dire quasiment onze millions d'euros.

Si la visite médicale de Tanguy Ndombélé se passe sans accroc et que son transfert est bien confirmé chez les Spurs de Tottenham, Amiens touchera donc d'ici quelques semaines, près de 11 millions d'euros. Une somme qui correspond à la clause négociée en 2017 au moment du départ du milieu de terrain de la Picardie vers Lyon. Un prêt puis un transfert définitif négocié il y a deux ans pour 10 millions d'euros avec donc ces petites lignes en bas du contrat : sur un futur transfert l'ASC touchera 20% de la plus-value.

Ce moment semble donc arrivé avec le départ de Tanguy Ndombélé vers l'Angleterre pour 62 millions d'euros. C'est précisément 10,8 millions qu'Amiens doit toucher. Mais ça ne s'arrête pas là car le club a aussi négocié un intéressement sur les bonus, évalués entre 10 et 13 millions d'euros. Enfin le club picard est aussi concerné par le mécanisme de solidarité : c'est automatique, les club formateurs d'un joueur touchent une part du transfert. Au total l'Amiens SC va donc empocher plus de 20 millions d'euros.