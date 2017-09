Mercato : les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont dépensé 697 millions d'euros cet été

Les clubs français de Ligue 1 et Ligue 2 ont dépensé pour 697 millions d'euros au total lors du marché des transferts cet été, soit quatre fois plus que lors du mercato précédent, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) ce lundi sur son site internet.

Qui a dit que le championnat de France n'attirait pas ? Les clubs français de L1 et L2 ont dépensé pour 697 millions d'euros au total lors du marché des transferts cet été. Selon la LFP,"le montant total des achats (français + étranger) a été multiplié par 4 par rapport à l'édition 2016."

Neymar, plus gros transfert de l'histoire

Une somme atteinte grâce notamment au transfert au PSG du Brésilien Neymar pour plus de 220 millions d'euros, la plus importante transaction de l’histoire du football. Soit près de la moitié des sommes dépensées à l'étranger par la L1 cet été selon la LFP.

Mbappé non pris en compte dans ce calcul

Le total des sommes que les clubs ont investies est même encore supérieur puisque la LFP précise que "ces chiffres n'intègrent pas les options d'achats sur joueurs prêtés dont notamment Kylian Mbappé". La pépite monégasque a en effet été prêtée pour une saison au Paris SG, un prêt assorti d'une option d'achat de 145 millions (plus 35 M EUR de bonus) qui sera levée, selon les médias français, quand le PSG sera mathématiquement maintenu en Ligue 1 la saison prochaine. Et qui serait le 2e transfert de l'histoire et un record pour joueur tricolore.

Les clubs français ont plus acheté que vendu

La LFP note toutefois que "les transferts en France ont connu une forte croissance marquée notamment par un nombre record de 29 opérations égales ou supérieures à 10 M EUR, soit deux fois plus que l'an passé". "Au total, 12 clubs de Ligue 1 ont été concernés par ce type de transaction", note encore la Ligue.

Du côté des ventes, les clubs de L1 et L2 se portent bien également. Selon la LFP, le montant total des ventes (français + étranger) a quasiment doublé pour culminer à 619 millions d'euros.

