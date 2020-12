Mercato : les Girondins de Bordeaux vont d'abord dégraisser avant de recruter

Ce n'est un secret pour personne : les caisses des Girondins de Bordeaux sont vides. Et cela dans un contexte difficile alors que le marché des transferts français est fragilisé à la fois par la crise économique qui résulte de la Covid-19 et de l'abandon de Mediapro, le principal diffuseur du football français. Les rumeurs vont bon train concernant les transferts de certains joueurs, comme Josh Maja et Toma Bašić, courtisés par des clubs européens. Et les Girondins se retrouvent également avec des joueurs qui arrivent en fin de contrat en juin prochain.

Nicolas De Préville en fait partie car avec une passe décisive et une influence très limitée sur le jeu bordelais en ce début de saison, les Girondins de Bordeaux devraient pousser certains joueurs vers la sortie avant que leur contrat ne se termine et qu'ils ne puissent plus être vendus par le club. Sans jamais nommer qui que ce soit, l'entraîneur bordelais Jean-Louis Gasset a indiqué avoir eu une discussion avec Alain Roche, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux.

Certains postes trop fournis, d'après Jean-Louis Gasset

"Je lui a dit qu'il fallait ajuster le groupe", a annoncé Jean-Louis Gasset à propos de son entrevue avec Alain Roche. "L'ajuster, c'est le limiter car quand vous avez cinq défenseurs centraux et quatre avant-centre et un seul milieu défensif, c'est qu'il faut trouver une justesse et un équilibre" a-t-il ajouté. D'autant que parmi les défenseurs centraux, trois d'entre eux sont en fin de contrat en juin prochain (Baysse, Pablo et Jovanovic) tout comme deux latéraux (Sabaly et Poundjé). Le coach bordelais a laissé entendre que si les objectifs fixés en début de saison (top 8) n'avaient pas évolué, alors il ne devrait pas y avoir de recrutement.