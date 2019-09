Mercato Ligue 2 : Aboubakary Kanté (Cercle Bruges) et Guessouma Fofana (EA Guingamp) arrivent au Mans FC

À quelques heures de la fermeture du mercato, Le Mans FC a officialisé ce lundi l'arrivée d'un attaquant et d'un milieu défensif pour renforcer son effectif.

Le Mans, France

Vendredi, après la victoire contre Sochaux, Richard Déziré avait promis du mouvement au niveau du mercato... Aujourd'hui, quelques heures avant la fermeture du marché, Le Mans FC a officialisé l'arrivée de deux nouveaux joueurs pour renforcer son effectif.

En provenance de Guingamp, où il ne rentrait plus dans les plans de l'entraîneur Patrice Lair, Guessouma Fofana va venir renforcer le milieu de terrain manceau. À 26 ans, ce milieu relayeur polyvalent de type "box to box" va tenter de se relancer après deux saisons difficile en Ligue 1, à Guingamp et précédemment à Amiens, où il avait été victime d'une grave blessure en 2017 (fracture du péroné). Il était sous contrat avec le club breton jusqu'en 2021.

L'autre recrue, Aboubakary Kanté est prêté par le club belge du Cercles Bruges. Auteur de 10 buts l'an passé en Ligue 2 avec Béziers, cet ailier gauche capable de jouer également avant-centre va donc retrouver la deuxième division française plus tôt que prévu : transféré cet été en Belgique, il n'a visiblement pas réussi à se faire une place certaine au sein de groupe dirigé par Fabien Mercadal, l'ancien entraîneur caennais.