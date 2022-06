Mercato - Ligue 2 : le Stade Lavallois présente ses deux premières recrues estivales

Ils s'appellent Steven Nsimba et Pape Djibril Diaw. L'un est un attaquant en provenance du Bourges Foot 18, l'autre arrive d'Ukraine et a joué quelques matchs de Ligue 2 avec Caen. L'attaquant et le défenseur ont été présentés à la presse au centre d'entraînement du Stade Lavallois ce lundi.

45 jours après le dernier match de National contre le Red Star et la fête qui s'en est suivie pour fêter le titre, les joueurs du Stade Lavallois sont de retour ce lundi matin à l'entraînement, aux Gandonnières. Et le regard tourné vers la saison de Ligue 2. Le staff les a convoqués à 8h30 pour un petit-déjeuner en commun. Les Tango ont déjà pu découvrir deux nouveaux partenaires, en la personne de Steven Nsimba et Pape Djibril Diaw. Ce sont les deux premières recrues de Laval. Deux autres joueurs, au moins, seront annoncés cette semaine.

Un attaquant puissant

Steven Nsimba est un attaquant de 26 ans qui arrive du club de Bourges où il évoluait depuis deux ans. En championnat de National 2, la saison dernière, il a excellé : 30 matchs, 16 buts et 7 passe décisives. C'est un attaquant puissant, à l'aise dans l'axe mais qui peut aussi dépanner sur les côtés. Le Stade Lavallois s'attache les services d'un vrai n° 9. Le garçon a l'habitude d'avoir des statistiques puisqu'avant son transfert à Bourges, Steven Nsimba portait le maillot du club des Ulis, la ville natale d'un célèbre n°9... Thierry Henry (10 buts en 17 matchs).

Steven Nsimba arrive de Bourges Foot 18. © Radio France - Alexandre Frémont

Un défenseur d'1m94 !

De son côté, Pape Djibril Diaw est un footballeur davantage expérimenté. Le Sénégalais de 28 ans est un défenseur central longiligne, qui mesure 1m94. Diaw joue dans l'axe de la défense et c'est un gaucher. Il remplacerait poste pour poste Bryan Goncalves, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Pape Djibril Diaw évoluait en Ukraine depuis janvier 2020, à Lviv.

En raison de l'invasion russe le 24 février, le joueur a dû fuir le pays sans même avoir disputé un match avec son club du Rukh Lviv. Il a été prêté ces derniers mois en Pologne à l'Arka Gdynia. L'international sénégalais a déjà joué en France : au SCO d'Angers entre 2019 et 2021, puis avec le Stade Malherbe de Caen où il fut prêté entre 2019 et 2020 (5 matchs de Ligue 2 et deux de coupe de France).

Djibril Diaw a été présenté ce lundi aux Gandonnières. © Radio France - Alexandre Frémont

Djibril Diaw : "Je suis très content d'être ici, j'ai été bien accueilli par le groupe et comme l'a dit le président on a bien parlé avec le coach, c'est vraiment un projet intéressant et ça me tenais à cœur de rejoindre ce projet. Avec ce retour en France, c'est important de retrouver cette stabilité et je sais que ma venue ici va me l'apporter. J'ai un peu fait le tour de l'Europe après c'est le football, que ce soit vers l'Est ou vers l'Ouest pour moi c'est la même chose, on vient dans un club avec ses objectifs donc le plus important c'est d'aider le club à les atteindre".

Laurent Lairy : "Olivier Frapolli (le coach) a été très précis dans la façon dont il voulait compléter l'équipe, c'est un exercice qui n'est pas facile, on a beaucoup discuté des besoins. On avait l'objectif de conserver les 2/3 de l'effectif et compléter le troisième tiers et c'est comme ça qu'on va continuer de fonctionner. Il y aura toujours 6 à 7 joueurs qui viendront compléter l'effectif en place. Le mercato est donc quasiment bouclé".

Sans Goncalves ni Maggiotti

Le groupe a repris la course ce lundi avec deux absents : Bryan Goncalves, toujours sous contrat avec le Stade lavallois mais en discussion pour un départ et Julien Maggiotti, excusé. Le gardien Alexis Sauvage a passé des examens pendant les vacances avec des résultats positifs.

Une troisième recrue sera présentée ce mardi matin aux Gandonnières.