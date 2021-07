Mercato : Lucas Deaux vient muscler le milieu du DFCO

Et de 11 ! Ce n'est pas une surprise, puisque le coach dijonnais l'a annoncé en conférence de presse, une nouvelle recrue arrive : Lucas Deaux, 32 ans - il en aura 33 fin décembre. Il arrive libre et a signé un contrat de deux ans, jeudi 29 juillet 2021. Lucas Deaux, un nom bien connu des amateurs de football : avec Reims, Nantes, Guingamp puis Nimes, il a joué 210 matchs en Ligue 1 et 125 en Ligue 2. La saison dernière, il a porté le maillot des Crocos à 25 reprises (19 titularisations), pour un but marqué et deux passes décisives. Lucas Deaux vient apporter de l'expérience et va pallier l'absence de Jordan Marié, gravement blessé au genou et indisponible au moins six mois. Il portera le numéro 12.

"Je suis quelqu’un qui aime beaucoup courir, qui suis teigneux et qui a du caractère"

Le joueur s'est exprimé sur le site du club : "C’était pour moi le projet sportif le plus intéressant. C’est un club qui m’a toujours plu de par ses valeurs. Je pense que les objectifs du club sont cohérents et que tout est réuni pour les atteindre. Maintenant, le terrain décidera. Au-delà de mon expérience, je suis quelqu’un qui aime beaucoup courir, qui suis teigneux et qui a du caractère. Je pense que ma qualité première est de transmettre pas mal d’énergie".

L'avis d'Objectif Gard : "plutôt une bonne pioche"

Que penser de cette arrivée ? Boris Boutet, journaliste pour Objectif Gard, média qui suit le Nîmes Olympique : "Il a varié le bon et le moins bon. Quelques bonnes prestations au milieu, pas mal de pépins physiques qui ont handicapé ses performances et des matchs beaucoup moins bons ou il a brillé dans ses déclarations d'après-match, avec beaucoup de lucidité. C'est un joueur qui expérimenté, on ne peut pas le nier, il a pas mal de matchs de L1e t de L2. Après est ce qu'il est encore en jambes ? Je ne sais pas quelle a été sa préparation. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la Ligue 2, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt une bonne pioche, normalement".

