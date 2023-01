Mercato : Moffi signe à l'OGC Nice

La détermination du Gym et surtout de Terem Moffi ont eu raison de la volonté de Lorient de garder l'attaquant (ou de l'envoyer à Marseille). Le buteur nigérian (23 ans), auteur de 12 buts lors de la phase aller avec les Merlus, rejoint l'OGC Nice sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire. Le club officialise ce mardi ce transfert qui devrait faire de Moffi le joueur le plus cher de l'histoire, devant Dolberg et Diop.

ⓘ Publicité

Le numéro 9 pour le Super Aiglon

Lorient et son président Loïc Féry exigeaient 30 millions d'euros pour laisser filer leur meilleur buteur. La transaction pourrait atteindre cette somme avec les bonus. Un investissement important qui illustre la volonté du Gym de donner les moyens à sa nouvelle direction pour renforcer l'équipe.

Après avoir déboursé 11 millions pour faire venir Youssuf Ndayishimiye de Turquie, Nice a donc trouvé son buteur. Celui qui doit permettre aux Aiglons de retrouver le chemin du but. Avant-dernière attaque de Ligue 1 avant l'arrivée de Didier Digard sur le banc, le Gym ne pouvait plus compter que sur Gaëtan Laborde en pointe. En attendant peut-être une ultime surprise, le mercato hivernal est déjà hyperactif avec pas moins de cinq départs (Mads Bech Sorensen, Mario Lemina, Lucas Da Cunha, Andy Delort et Morgan Schneiderlin) pour deux arrivées.