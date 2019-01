Mercato : Mohamed Sissoko à Sochaux !

Mohamed Sissoko avec le PSG face à Sochaux et Modibo Maïga en décembre 2011 à Bonal

Sochaux, France

C'est confirmé par l'entourage du club. Mohamed Sissoko est à Sochaux depuis mardi soir. Comme nous vous l'annoncions ce lundi dans le Club Sochaux sur France Bleu Belfort Montbéliard, l'international malien devrait s'engager avec le FCSM jusqu'à la fin de saison.

Le joueur est d'accord pour venir et les discussions sont bien avancées. Il devrait passer la visite médicale ce mercredi.

Parmi les premières recrues du PSG version qatari

Mohamed Sissoko, formé à Auxerre, possède un CV bien fourni. Vainqueur de la coupe d'Europe de l'UEFA en 2003 avec Valence, il est passé par Liverpool, la Juventus de Turin, la Fiorentina. En 2011, il rejoint le PSG pour devenir l'une des premières recrues de l'ère qatari. A bientôt 34 ans, il les fêtera mardi prochain, Mohamed Sissoko pourrait relancer sa carrière dans le Doubs après des passages en Chine, en Inde, en Indonésie puis dans un club de Hong-Kong qu'il a quitté en octobre dernier.

Une idée d'Omar Daf

C'est Omar Daf qui a soufflé son nom à ses dirigeants. L'entraîneur sochalien a besoin d'un joueur d'expérience sur et en dehors du terrain. Mohamed Sissoko a le profil. Les deux hommes se connaissent. Le président du FCSM Wing Sang Li se serait lui même impliqué dans le transfert en prenant des renseignements auprès de son dernier club à Honk-Kong ou l'actionnaire chinois a ses habitudes.

Encore juste physiquement

Le joueur ne devrait pas être opérationnel avant trois semaines un mois car il devra rattraper son retard sur le plan physique d'après l'entourage du club.

Nando et Demirovic s'en vont

Sauf surprise de dernière minute, Mohamed Sissoko sera la deuxième recrue du FCSM sur le mercato après l'annonce de l'accord conclu avec Lens pour le prêt de l'attaquant burkinabé Cyrille Bayala jusqu'à la fin de saison. Il devrait lui aussi passer dans les mains du staff médical sochalien ce mercredi. Après les départs du défenseur espagnol Josema, du milieu Einar Galilea et du défenseur autrichien Markus Pavic, deux autres joueurs quittent à leur tour le FCSM comme nous l'évoquions ce lundi dans le Club Sochaux : le buteur bosnien Ermedin Demirovic, qui n'était plus le choix numéro 1 en attaque et le milieu offensif espagnol Nando, mécontent de son temps de jeu. Les deux joueurs de l'ère Baskonia n'étaient pas à l'entrainement ce mercredi. Le mercato sera clos le 31 janvier.