Mercato - Montpellier : Laurent Nicollin annonce la signature d'un attaquant sud-coréen sur France Bleu

Montpellier - France

International coréen avec une petite dizaine de sélections, Yun Il-Lok vient de s'engager avec Montpellier, en Ligue 1. L'attaquant a fait l'essentiel de sa carrière dans son pays natal avant de rejoindre le Japon en 2018 (Yokohama). Il a été finaliste de la Ligue des Champions d'Asie (2013) et demi finaliste de la compétition (2016). Le président Nicollin a confirmé officiellement, et en exclusivité sur France Bleu Hérault, sa venue et sa signature ce vendredi soir.

Alors que le club héraultais espérait faire signer Roger Assalé, international ivoirien des Young Boys de Berne, les dirigeants pailladins se sont heurtés à un nouveau refus du club suisse, ce jeudi. Ce dossier est donc mis entre parenthèses, pour le moment, mais Laurent Nicollin ne l'abandonne pas et n'écarte pas la possibilité de l'attirer au mois de juin. Il n'exclut pas non plus la venue d'un nouvel attaquant d'ici fin janvier, en cas de départ de Petar Skuletic.

Pour l'heure, aucune offre concrète n'est parvenue sur le bureau montpelliérain concernant le serbe. Pas plus en faveur de Mathias Suarez. Ce dernier a fait l'objet d'un intérêt du Paris FC, entraîné par René Girard, qui l'a dévoilé lui aussi dans l'émission de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis. L'entraîneur champion de France en 2012 n'est finalement pas allé plus loin, dans ce dossier. Enfin, le prêt d'Amir Adouyev est toujours envisagé.