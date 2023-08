L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain Neymar a trouvé un accord avec le club saoudien d'Al-Hilal pour un contrat d'une durée de deux saisons, a appris ce dimanche la direction des Sports de Radio France auprès d'une source au sein de l'entourage du joueur, confirmant une information du quotidien sportif L'Équipe.

ⓘ Publicité

Le Paris Saint-Germain et la formation saoudienne sont en instance de "finalisation de l'accord", ajoute cette même source. Les deux clubs finalisent un accord qui sera au-dessus de 60 millions d'euros, ce qui constituera la vente la plus élevée de l'histoire du PSG. Pour rappel, Neymar est le joueur le plus cher de l'histoire, acheté 222 millions d'euros par le PSG au FC Barcelone en 2017.

À lire aussi MERCATO PSG : Neymar se dirige vers le Al-Hilal Football Club