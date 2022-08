Mercato : Nicolas Pépé à l'OGC Nice, ça avance

Pour renforcer son secteur offensif et apporter cette profondeur réclamée par Lucien Favre, l'OGC Nice veut recruter l'ailier ivoirien Nicolas Pépé. Le joueur d'Arsenal est intéressé par le challenge niçois et un prêt sec d'un an est à l'étude. Le dossier pourrait se décanter dans le week-end.

Annoncée comme imminente par le journal britannique The Times, l'arrivée de Nicolas Pépé à l'OGC Nice est en effet en bonne voie. Selon l'entourage du joueur, que nous avons pu joindre, le Gym et Arsenal travaillent sur un prêt sec d'une saison, sans option d'achat, concernant l'ailier international ivoirien (34 sélections / 9 buts). Une solution qui pourrait convenir à toutes les parties.

Dénouement dans le week-end ?

D'un côté Arsenal pourrait relancer un joueur acheté très cher il y a trois saisons au Losc (80 millions d'euros) et qui n'entre plus dans les plans de Mikel Arteta le coach des Gunners. De l'autre, l'OGC Nice obtiendrait à moindre frais un renfort de poids pour apporter de la consistance et surtout de la vitesse à un secteur offensif en souffrance cet été (2 buts marqués en 3 matchs depuis la reprise). Lucien Favre réclame de la profondeur depuis son arrivée sur le banc des Aiglons et le profil rapide et puissant de l'ancien Lillois semble cocher toutes les cases. Enfin pour le joueur aujourd'hui âgé de 27 ans, ce prêt sur la Côte d'Azur lui permettrait d'effacer une dernière saison passée sur le banc (20 matchs / 1 but en PL) et de retrouver la Ligue 1 où il s'est d'abord révélé avec Angers avant d'exploser dans le Nord (79 matchs / 37 buts avec Lille).

Un buteur et arrière gauche encore espérés

Selon nos informations le dossier pourrait aboutir dans le week-end et lancer une fin de mercato agitée à Nice. La piste Edinson Cavani reste active au poste d'avant-centre et le frère de l'Uruguayen était vendredi au centre d'entraînement du Gym pour écouter la proposition niçoise selon Nice Matin. Un arrière gauche est également espérée pour concurrencer Melvin Bard. Dans le sens des départs, Morgan Schneiderlin doit se trouver une porte de sortie s'il veut jouer cette saison alors que les jeunes Lucas Da Cunha et Alexis Trouillet semblent encore un peu tendre pour trouver leur place dans la rotation de Favre et un prêt pourrait être une solution pour les deux milieux de terrain.