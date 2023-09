Mercato : Norman Bassette retourne en Belgique en prêt à Malines

Le SM Caen se sépare de l'un des chouchous de son public. Comme attendu depuis plusieurs semaines, Norman Bassette va retourner en Belgique. Premier intéressé et longtemps seul en lice, Bruges s'est finalement fait doubler par le FC Malines. Le club belge se fait prêter avec option d'achat le jeune attaquant de 18 ans. L'intérêt de ces longues discussions aura été de faire monter les conditions financières liées à un départ qu'initialement le SM Caen ne souhaitait pas.

"Quand je suis arrivé, pendant deux-trois semaines Norman a été très performant , avait expliqué lundi son coach Jean-Marc Furlan dans Allo Malherbe. Et comme il a eu des contacts avec des clubs étrangers, il a été beaucoup moins performant et dans le coup. A partir de là, très sincèrement, on se dit - les dirigeants et même le staff - que ce n'est pas possible parce que depuis quatre à cinq semaines, c'est beaucoup plus difficile pour Norman."

Arrivé à l'été 2020 en Normandie, Norman Bassette était devenu le deuxième joueur le plus jeune à jouer sous les couleurs de Malherbe à seize ans et dix mois lors d'un match à Nîmes (0-0).

Finaliste de la Coupe Gambardella, capitaine de l'équipe qui avait franchi les tours jusqu'au Stade de France et une défaite contre Lyon (1-1 / 3-5 TAB), Norman Bassette n'aura effectué que quatorze apparitions en Ligue 2 dont deux titularisations. Son seul but après une rentrée dans les arrêts de jeu avait fait soulever tout le Stade d'Ornano en arrachant la victoire contre Grenoble (2-1). Barré par l'incontournable Alexandre Mendy, Norman Bassette fait donc le pari d'aller chercher du temps de jeu dans son pays natal.

