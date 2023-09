Mercato OGC Nice : Brahimi s'en va, Baldé arrive

Chassé-croisé dans le secteur offensif niçois en ce dernier jour de mercato. L'ailier Billal Brahimi (23 ans), pas vraiment dans les plans de Francesco Farioli, quitte la Côte d'Azur pour le Finistère. L'international algérien (4 sélections) est prêté sans option d'achat jusqu'en fin de saison au Stade brestois, entraîné depuis quelques mois par l'ancien coach niçois Eric Roy. Arrivé à Nice pour près de 7 millions d'euros à l'hiver 2022, Brahimi n'aura jamais vraiment pu exprimer ses qualités de vitesse et de dribble. Avec cinq buts et deux passes décisives en 54 apparitions, l'ancien Angevin a connu sa période la plus faste au début de l'ère Digard avec notamment ces trois buts en deux matchs à Marseille et face à Ajaccio. Son coup de canon contre les Corses a d'ailleurs été élu but de la saison en Ligue 1 .

Baldé dernière recrue de l'été ?

Son départ devait être compensé. Et pour le remplacer le Gym mise sur un jeune talent sénégalais qui arrive de Suisse. Aliou Baldé (20 ans) est arrivé à Nice et devrait, sauf retournement de situation, s'engager d'ici ce vendredi soir avec le Gym, qui va débourser autour de 3 millions d'euros pour le libérer de son contrat à Lausanne Sport. Un transfert facilité par Inéos, propriétaire des deux clubs, alors que Toulouse avait notamment fait une offre supérieur à celle des Aiglons selon les médias suisses. Aliou Baldé est réputé pour ses qualités de vitesse et de percussion. Il peut évoluer sur les deux côtés de l'attaque et a notamment inscrit un but magnifique en ouverture du championnat suisse contre les Young Boys de Berne. Le jeune homme formé à Rotterdam devrait être la cinquième et dernière recrue de l'été à l'OGC Nice.