Mercato : L'OGC Nice signe Obbadi, Hassen est prêté en Angleterre

Comme l'été dernier, l'ultime journée du mercato hivernal a été décisive pour l'OGC Nice. Pour l'heure, un seul une recrue a débarqué sur la Côte d'Azur : Mounir Obbadi. L'ailier tant attendu par Lucien Favre ne s'est toujours pas engagé avec le club rouge et noir. Le mercato s'achève à minuit.

Les dirigeants de l'OGC Nice auraient sans doute voulu être un peu plus actif sur le marché des transferts cet hiver. Finalement le mercato de l'actuel deuxième de la Ligue 1 se résume à une arrivée et deux départs. Lucien Favre l'avait rappelé durant le mois de janvier, son club n'avait pas prévu de sortir le carnet de chèque. Le Gym n'a donc pas fait de folie alors qu'il avait signé au dernier moment Mario Balotelli et Younes Belhanda l'été dernier.

Mounir Obbadi, milieu de terrain, 33 ans

La première recrue hivernale du Gym est une vieille connaissance. Mounir Obbadi, milieu de terrain polyvalent, a joué notamment chez le voisin monégasque. Laissé libre par Lille, le footballeur marocain s'est donc engagé avec l'OGC Nice ce mardi. Blessé en début de saison, il a disputé la coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, éliminé en quart de finale. Obbadi remplace Bodmer (parti à Guingamp) dans l'entre-jeu niçois.

Hassen et Benrahma prêtés

Invité de 100% Aiglons en début de saison, Jean-Pierre Rivère assurait qu'il y avait un gardien de but en trop à l'OGC Nice (quatre sont sous contrat). Et bien le plus jeune, Mouez Hassen s'est engagé pour Southampton. Le gardien de l'équipe de France espoir est prêté (sans option d'achat) au club aujourd'hui managé par son ancien coach, Claude Puel qui a lancé Hassen en Ligue 1 à l'âge de dix-huit ans.

Mouez Hassen est prêté au club anglais de Southampton jusqu'à la fin de la saison. - southamptonfc.com

Dès les premiers jours du mercato, le Gym a prêté l'attaquant Saïd Benrahma au Gazélec Ajaccio pensionnaire de Ligue 2. Dès son premier match, le milieu offensif a marqué pour le club corse qui peut profiter du joueur jusqu'à la fin de la saison. Benrahma a été prêté sans option d'achat comme Hassen.