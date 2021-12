Mercato : Olivier Dall'Oglio aimerait un attaquant de plus, Montpellier pas pressé de recruter

Le mercato n'a pas démarré, qu'il s'invite déjà à Montpellier. Depuis plusieurs heures, certaines sources affirment que l'attaquant algérien Youcef Belaïli serait sur le point de s'engager avec la Paillade, alors que celui-ci dispute la finale de l'Arab Cup, ce samedi (16h), et qu'il vient de résilier avec son club qatari.

Une rumeur qui enflamme les réseaux sociaux mais qui, selon nos informations, n'est, à l'heure qu'il est, pas spécialement fondée. Le joueur en question, âgé de 29 ans, a bien été suivi par le MHSC, dans le passé. Il a même réalisé un essai à Grammont, après avoir quitté l'USM Alger, avant de finalement s'engager avec le SCO Angers, en 2017. Depuis ? Un oeil toujours attentif de la Paillade, mais rien de concret, à priori.

Le directeur sportif montpelliérain s'est rendu à l'Arab Cup, récemment. Et il n'en fallait pas moins pour que la piste soit réactivée, médiatiquement, et pour que un ou plusieurs intermédiaires imaginent de nouveau la venue du héros de la demi finale de la Coupe Arabe au Montpellier HSC, au sein duquel on affirme que cette piste n'est "pas d'actualité" et que la question financière, entre autres, empêche actuellement toute projection le concernant.

Du mouvement en janvier ?

Pour le moment, les dirigeants observent, mais ne sont pas dans l'urgence. Satisfait de l'effectif actuel, le club se veut prudent et ne souhaite pas venir mettre à mal un fragile équilibre. En réalité, s'il n'est pas dit que le MHSC recrute, il n'est pas du tout impossible de voir l'effectif être légèrement renforcé, à la trêve.

ODO : "Le groupe peut faire une saison entière comme ça (...) Mais si on a la possibilité d'un apport, il ne faudrait pas s'en priver (...) S'il y avait un choix ? Un attaquant polyvalent, de profondeur"

En conférence de presse, ce vendredi, Olivier Dall'Oglio a ainsi et d'abord réagi à la rumeur Belaïli : "Il y a beaucoup de rumeurs, et c'est pas fini ! Pour nous, c'est un mercato d'observation. Le groupe est en place, on travaille avec. On observe beaucoup de monde, des noms vont sortir, plus ou moins vrais. Nos listes sont longues et larges".

Un attaquant supplémentaire espéré

Ensuite, le coach héraultais a fait part de son optimisme : "Est-ce que l'effectif actuel peut affronter la phase retour sur le même rythme ? Il peut le faire. Sur l'état d'esprit, le travail, la progression, c'est un groupe qui vit bien et qui peut faire une saison entière comme ça".

Puis l'entraîneur de l'actuel cinquième de Ligue 1 a précisé sa pensée et détaillé sa vision de la situation : "On a besoin d'un banc conséquent, on ne sait pas ce qu'il peut nous arriver. Avec le covid et les blessures, on peut être vite déstabilisé. Si on a la possibilité d'un apport supplémentaire, il ne faudrait pas s'en priver. Parce qu'il faut être prudent. On est dans une bonne période, mais le football est fait de cycle (...) S'il y a un apport, c'est éventuellement un attaquant polyvalent, peut-être de profondeur encore, qui pourrait venir nous aider. S'il y avait un choix, ce serait celui-là".

La profondeur, Zinédine Ferhat est capable de la prendre. L'algérien du Nîmes Olympique, que le MHSC a tenté d'attirer en toute fin de mercato, l'été dernier, reste un nom, parmi d'autres, qui intéresse la Paillade, alors qu'il sera libre l'été prochain.

Pas de milieu cet hiver ?

La confidence de Dall'Oglio clôt en tous cas, au moins temporairement, le débat autour d'une sentinelle éventuelle, souhaitée par le technicien français, en début de saison. Olivier Dall'Oglio a en effet réglé le problème et s'appuie désormais sur une doublette Ferri / Chotard, devant la défense, qui peuvent être suppléés par Téji Savanier, Junior Sambia ou Léo Leroy : "on a modifié des choses au milieu, Joris et Jordan se sont appropriés ces rôles là. On a moins de soucis, aujourd'hui, dans ce secteur là. Ils respectent ce qu'on demande, ils sont bons".

Pas de milieu cet hiver donc et sauf surprise, d'autant que d'autres garçons, dans l'entre jeu, ne devraient pas tarder à signer leur premier contrat professionnel. C'est le cas de Sacha Delaye, à l'attitude exemplaire. C'est aussi l'espoir concernant le jeune et prometteur Khalil Fayad, dont l'entourage discute actuellement avec le MHSC autour d'un projet et d'une proposition.

Enfin, concernant les latéraux, deux sont en fin de contrat en juin prochain : Junior Sambia et Mihailo Ristic. Pour le moment, pas de prolongation en vue. Le MHSC se donne encore du temps, avant de se positionner possiblement et fermement sur ces deux dossiers, quitte à ce que ces deux garçons s'engagent avec une autre écurie, d'ici là, même s'ils restent aujourd'hui des éléments important du groupe et de l'entraîneur héraultais.