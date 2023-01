Mercato - OM : le milieu offensif Ruslan Malinovskyi signe en prêt avec option d'achat

Il risque d'être un calvaire autant pour ceux qui floquent les maillots que les défenses de Ligue 1. Ruslan Malinovskyi vient de signer en prêt à l'Olympique de Marseille pour les six prochains mois, avec une option d'achat en fin de contrat. Le milieu offensif ukrainien de 29 ans est arrivé ce lundi en provenance de l'Atalanta Bergame, lui qui était déjà espéré dans les rangs phocéens cet été. Il a réalisé la visite médicale et devrait être officiellement présenté ce jeudi. Les négociations pour l'indemnité de son transfert se négocieraient autour de 10 millions d'euros assortis de 3 millions de bonus, d'après nos confrères de La Provence.

Remplacer Gerson

Pour le moment la durée du contrat n'a pas été précisée. Même si Ruslan Malinovskyi offre un profil intéressant à Igor Tudor, il permet également de rapidement compenser le départ du milieu brésilien Gerson, reparti chez lui un an et demi après son arrivée . Le technicien croate a d'ailleurs confirmé, ce lundi en conférence de presse, que l'intérêt ne date pas d'hier : "On le voulait déjà cet été. Il a de nombreuses qualités, très fort dans les 30 derniers mètres et une bonne vision de jeu."

L'international ukrainien (51 sélections, 7 buts) est passé par Genk avant d'atterrir à Bergame. Dans ces deux clubs, il a joué près de 140 matchs pour un rendement quasi identique en Belgique comme en Italie, soit près de 30 buts et autant de passes décisives, au total.