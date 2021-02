Mercato OM : Olivier Ntcham est olympien !

Cette fois c'est officiel : Olivier Ntcham, l’international espoir français rejoint l'Olympique de Marseille en prêt avec option d’achat, après trois saisons et demie passées au Celtic Glasgow. L'OM qui laisse aussi partir l'attaquant Radonjic prêté en Allemagne, au Herta Berlin.

C'est 20 minutes avant la clôture du mercato d'hiver que l'Olympique de Marseille a officialisé via un communiqué de presse l'arrivée d'Olivier Ntcham. Le jeune joueur, qui aura 25 ans le 9 février a connu quelques péripéties pour rejoindre la cité phocéenne ce lundi soir. Il rejoint l'Olympique de Marseille en prêt avec option d’achat autour de 6 millions d'euros, après trois saisons et demie passées au Celtic Glasgow. Avec 147 apparitions, il a remporté 8 trophées en Ecosse et disputé 22 matchs européens.

Radonjic s'en va, Caléta-Car reste

Le club olympien qui se sépare aussi de son attaquant Radonjic, prêté en Allemagne, au Herta Berlin. En revanche l'OM a refusé que son défenseur Caléta-Car soit transféré à Liverpool en Angleterre contre 23 millions d'euros. Lors de ce mercato d'hiver le club marseillais aura réussi tout de même un joli coup en faisant signer l'attaquant polonais Milik.

Dans un contexte de tension liées aux incidents à la Commanderie samedi, les footballeurs olympiens seront à Lens, ce mercredi, en championnat alors qu'ils n'ont pas joué ce week-end après l'annulation de la rencontre face à Rennes.