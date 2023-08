MERCATO : Ousmane Dembélé au PSG, "les supporters vont s'identifier à lui" estime Bernard Mendy

Le cercle des Ebroïciens du PSG va s'agrandir ! Après Bernard Mendy, Mathieu Bodmer, voilà Ousmane Dembélé qui débarque au PSG. L'attaquant international du FC Barcelone va s'engager pour cinq ans dans un club qui a donc déjà accueilli des joueurs du Evreux FC 27.

ⓘ Publicité

Âgé de 26 ans, Ousmane Dembélé retrouve la France après l'avoir quittée en 2016. Joueur talentueux et assez fantastique dans son jeu, le champion du monde 2018 traîne pourtant derrière lui une réputation de garçon qui se blesse souvent et parfois ingérable (nombreux retards à l'entraînement et écarts lors de son passage à Dortmund et ses débuts au FC Barcelone). Pourtant à entendre ses proches, l'attaquant normand s'est assagi et surtout il va apporter de très bonnes choses au PSG.

Bernard Mendy, 247 matchs au PSG, répond à France Bleu Paris au sujet de son ami qui va signer à Paris.

Bernard, que vous inspire cette arrivée au PSG d'Ousmane Dembélé ?

J'aime ce profil de joueur parce que tout simplement il est capable de pouvoir éliminer en un contre un, voire en un contre deux. Ousmane a cette faculté d'avoir les deux pieds, donc il peut jouer à droite et à gauche. C'est un joueur qui fait les efforts aussi défensivement. Les supporters vont s'identifier à lui. C'est un joueur français, champion du monde, il est proche de la région parisienne. Et en plus c'est un joueur qui est fantastique et on n'a pas son profil dans l'effectif parisien. Avec le jeu de possession de Luis Enrique, il nous faut un joueur qui élimine ballon au pied.

"Je suis content qu'il signe à Paris"

Vous connaissez bien - avec Matthieu Bodmer - Ousmane depuis l'âge de 10 ans, qu'est-ce qui vous plaît chez le joueur mais surtout chez l'homme ?

Sa simplicité, sa mentalité ! Ousmane est un garçon qui ne parle pas beaucoup mais en fait, quand tu le connais bien, il est marrant et chambreur. Un peu comme les images qu'on avait vu lors de la Coupe du monde, avec les Français ou avec Benjamin Mendy, il mettait un peu d'ambiance. C'est une très bonne personne. Alors, oui, il a eu des déboires durant sa carrière. Mais tout ça s'est arrangé. Je suis content qu'il signe à Paris.

Vous parliez de déboireq pendant sa carrière, Ousmane Dembélé traîne en effet une réputation de joueur pas simple à gérer. Le PSG est-il vraiment le bon endroit pour lui, aussi proche de chez lui ?

Oui, c'est le bon moment et c'est une bonne idée. Ecoutez, moi j'ai été joueur aussi et il m'arrivait de passer des week-end à Evreux et de rentrer retrouver ma famille. Je pense que c'est ce qu'il fera aussi. Mathieu Bodmer a pu le faire aussi à sa période. Je pense que ce n'est pas un problème. Ousmane s'est marié. Il s'est assagi, il a eu un enfant, il est très bien encadré (prépa physique, cuisinier). Sa femme prend beaucoup soin de lui et il a mûri. Il a mûri. Donc je pense qu'il ira toujours voir ses copains et sa famille parce que c'est son noyau. Le fait qu'il ne soit pas trop loin d'Evreux, au contraire, moi je pense que ça peut le galvaniser.

À lire aussi Football : l'Evreux FC 27 relégué en Régional 1