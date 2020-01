Mercato : Petar Skuletic (Montpellier) prêté à Sivasspor, en Turquie

Montpellier - France

A 29 ans, Petar Skuletic va connaître son dixième club. Comme révélé sur France Bleu Hérault, ce jeudi, l'attaquant serbe quitte le club héraultais et s'engagera ce vendredi avec Sivasspor, leader de la Super Lig, la première division en Turquie, à condition que l'examen médical soit validé. Petar s'est en tous cas envolé ce jeudi soir vers sa nouvelle destination. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Autrement dit, l'international reviendra au mois de juin, pour faire le point avec ses dirigeants. Ces derniers avaient déjà tenté de lui trouver un nouveau club, l'été dernier, en vain.

Ses représentants ont par ailleurs multiplié les démarches ces dernières semaines pour lui trouver un nouveau point de chute, et un projet intéressant aussi bien sur le plan sportif que financier. Des contacts ont existé dans certains pays de l'est, mais c'est finalement dans un championnat qu'il connaît que Petar va tenter de se relancer. En effet, c'est quand il jouait au Gençlerbirligi SK que les dirigeants pailladins l'avaient repéré et fait signer.

Opportunité de dernière minute

Cette fois, c'est un concours de circonstance qui a permis au géant serbe de trouver une porte de sortie. Un attaquant portugais, Hugo Vieira, a en effet résilié son contrat ces dernières heures avec Sivasspor pour retourner à Gil Vicente, l'un de ses premiers clubs. Le leader de la Super Lig s'est alors tourné vers Petar Skuletic pour le remplacer, dans l'urgence.

Il faut dire qu'en Turquie, Petar Skuletic jouit d'une bonne cote : il avait inscrit onze buts et délivré trois passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, lors de la saison 2017/2018.

A Montpellier, en revanche, et c'est la raison de son départ, le serbe n'est jamais parvenu à convaincre son entraîneur : un but en 28 apparitions la saison dernière et aucun sur celle en cours. Son temps de jeu n'a cessé de fondre : six matchs disputés depuis le mois d'août, et seulement deux titularisations.

Une recrue en vue ?

Si le club de Montpellier a fait savoir que le mercato était terminé dans le sens des arrivées, le départ de Petar Skuletic pourrait changer la donne en cas de grosse opportunité, ce vendredi, dernier jour pour faire ses emplettes. Il apparaît en tous cas ultra risqué de ne pas renforcer un secteur offensif amputé de deux éléments, cet hiver, en comptant aussi le prêt à Chambly de Bastian Badu.

En effet, Il Lok Yun, unique recrue jusque-là, apparaît comme un pari. Le sud-coréen de 27 ans n'a encore jamais joué en Europe et n'est pas un pur attaquant, plutôt un ailier. Ainsi, si le MHSC ne recrute pas un attaquant supplémentaire, il faudra prier pour que Andy Delort et Gaëtan Laborde continuent d'être décisifs, sans se blesser, afin d'atteindre l'objectif affiché par plusieurs cadres du vestiaire de décrocher une place européenne.