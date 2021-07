Mercato : Pierre Lemonnier quitte Le Mans FC

Il a été l'un des piliers du Mans FC ces dernières années. Mais il va désormais tourner la page. Patron de la défense mancelle jusqu'en Ligue 2, capitaine de l'équipe à de nombreuses reprises, Pierre Lemonnier quitte le club. Après quatre saisons et plus de 100 matchs avec les Sang et or, le défenseur de 27 ans l'a annoncé sur les réseaux sociaux. "Il est temps pour moi de partir et de poursuivre ma route", écrit-il sur con compte Instagram, tout en rappelant son attachement au club : "Sang et or un jour, Sang et or toujours."

Direction Guingamp

Formé à Rennes, passé ensuite par Granville (CFA2), Pierre Lemonnier est arrivé en 2017 au Mans, où il a vécu deux montées consécutives de National 2 jusqu'en Ligue 2. Ce qui lui a permis de devenir professionnel pour la première fois en 2019.

Alors qu'il souhaitait partir l'été dernier suite à la relégation en National, le club l'avait conservé faute d'offre financière satisfaisante. Mais pour cet été, il bénéficiait d'un bon de sortie. Un temps annoncé du côté de Caen, Pierre Lemonnier devrait finalement s'engager avec Guingamp, neuvième de Ligue 2 la saison passée.

